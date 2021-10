El Plan Clubes en Obra efectuó la entrega de tarjetas a clubes de la Ciudad de Buenos Aires con las presencias del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.



El acto se llevó a cabo al aire libre en el club IMOS del barrio de Belgrano con la presencia del ex Defensor del Pueblo y candidato a legislador Alejandro Amor; el ex jugador y legislador Claudio Morresi, y representantes de los distintos clubes porteños.



La "Tarjeta Clubes en Obra" se trata de una tarjeta de crédito a nombre del responsable que la institución designe, precargada con el dinero necesario para la compra de los materiales, según informaron desde el Ministerio de Turismo y Deportes.



De esa manera, se otorgarán fondos a la cuenta bancaria de la institución beneficiaria, que permitirán la financiación directa de la mano de obra, todo ello para el desarrollo de las obras de infraestructura que sean solicitadas y oportunamente aprobadas.



"Esta tarjeta permite que ustedes administren lo que se puede hacer en el club, que son el corazón de las políticas públicas. Este Gobierno ha tenido un fuerte apoyo a los clubes. Argentina es potencia en deportes de equipo y ustedes fueron muy importantes", dijo Lammens en el escenario construido para la ocasión bajo el sol del mediodía.



"Empezamos de a poco, pero sabemos todo lo que hicieron los clubes de barrio, con una gran responsabilidad social. Habrá una política para fortalecer los clubes en los barrios en toda la Argentina, especialmente en CABA", señaló Manzur.



"El presidente Alberto Fernández sabe de la importancia de los clubes. Hoy no está aquí porque está en una fábrica que reincorporó trabajadores, pero envió saludos para ustedes", agregó el jefe de Gabinete.



"Los clubes tienen importancia social y a veces sufrieron el rol del Estado, como el anterior que no invirtió casi nada. Esto también es como un reconocimiento histórico a los clubes y a lo que hicieron durante la pandemia", aseguró Lammens ante la consulta de Télam.



Por su parte, Amor remarcó la labor de los clubes desde el primer día de las restricciones en el país a causa de la pandemia de coronavirus.



"Los clubes se reconvirtieron en lugares de asistencia, en comedores, tuvieron un gran compromiso social. Esta política se lleva adelante desde el año pasado con todos los clubes de Argentina. Hay que escuchar estas experiencias", dijo Amor.



"En la Ciudad de Buenos Aires hay 500 clubes y son utilizados por el Gobierno porteño para que hagan deportes. Esperábamos una mano más del Gobierno porteño, lo tuvimos mucho más de Nación. El tarifazo golpeó mucho a los clubes y así todo salieron adelante y el Gobierno nacional otorgó un plan que hace muchas décadas no se daba", agregó.



"La Ciudad de Buenos Aires debe destinar un esfuerzo más para los clubes. Más allá de acompañarlos con un subsidio corriente, no les prestó demasiada atención", indicó Lammens.



Con la Tarjeta Clubes en Obra, cada usuario tiene hasta 120 días para gastar la totalidad del dinero que tenía adjudicado para la obra. Finalizado ese plazo, ya no podrá realizar más compras.



Tiene validez en todos los comercios del país que acepten la tarjeta Mastercard y que sean de los siguientes rubros: materiales para la construcción, azulejos, cerámicas, pinturería, iluminación, marcos, bastidores, cristales, herrajes, ferreterías, artículos eléctricos, carpintería de aluminio, de madera, cerrajería, cerramientos, mamparas y puertas.



Clubes en Obra es una inversión histórica para que los clubes de barrio puedan mejorar su infraestructura y realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones.



Más de tres mil clubes fueron apoyados con este plan que generó más de siete mil puestos de trabajo y acaparó a 580 municipios de todo el país con obras de infraestructuras para más de 100 polideportivos en todas las regiones.