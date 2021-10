#HayTablas Una actriz en Buenos Aires y otra en Berlín combinan teatro, documental y performance en Non Fiction Time, de Paula Badini y Gabriela Turano, con funciones del 14 al 16/10 a las 21.30 en el CC San Martín. Además, el bullying en la escuela secundaria es el tema de Regresados: basta para mí, basta para todos, de Damián Faccini, que va los sábados a las 20 en el Teatro Vera Vera. Y el musical-documental De eso no se canta: canciones prohibidas de todos los tiempos, de Pablo Gorlero, recorre la historia de las persecuciones musicales, los viernes a las 20 en el Teatro Gargantúa.



#AduanaParalela El pop sensible suma títulos a su inagotable catálogo con los nuevos discos del estadounidense Wrabel (these words are all for you) y del australiano Blake Rose (A World Gone By). Si estás para algo más volado, podés revisar Windflowers, de los daneses Efterklang; 9, de los australianos Pond; o Glow On, de los estadounidenses Inner Wave. ¿Buscás algo más latino? La mexicana Leena Bae sacó el EP Gigante roja, con trap hervido y R&B servido; la costarricense Macha Kiddo va del reggaetón a la electrónica en su primer disco, Lesbihonest; y el cubano Cimafunk sumó colaboraciones de CeeLo Green, Lupe Fiasco y George Clinton a El alimento.



#VideosConCrema ¿Si hay feat hay video? Ya hay colgados clips de los cruces de Galean y Juan Mango (Ahora, una ensoñación en tiempos paralelos, entre cuartos sepia y búnkers sci-fi), de Electrochongo con Felipink (Fetiche, con secuencias de sadismo metalmecánico), del dúo Defensa y la electrodiva Faraonika (Rutini & Soda, fábula tex-mex de seducción nocturna con pistolas, copas derramadas y sombreros vaqueros), de Nathy Peluso y el madrileño C. Tangana (Ateo, con paneles televisivos, cabezas cortadas y bailes calientes en catedrales) y de Magio con Dani Umpi y Kobra Kei (3000, a puros juegos de luces y rituales al aire libre).



#CualquieraPuedeGooglear Clic para reactivar: el Ministerio de Cultura porteño relanzó el Pase Cultural para estudiantes de escuelas públicas de entre 16 y 19 años, que ofrece descuentos y beneficios en actividades y consumos culturales. Clic con flash: la muestra fotográfica BAPhoto bifurca su edición 2021 en formato presencial y virtual, del 13 al 17/10 en Casa Basavilbaso, con obras reunidas de 26 galerías. Clic con velitas: Riel prepara festejo por sus primeros 10 años, con toque y fiesta el 15/10 en La Tangente. Clic fondeado: la franquicia jazzera cordobesa Swing 69 armó campaña de financiamiento colectivo para producir su nuevo disco, y les ofrece recompensas musicales a sus donantes.