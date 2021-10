Los Rolling Stones decidieron dejar de tocar uno de los clásicos de su repertorio. "Brown Sugar" ya no sonará en los conciertos de la mítica banda, en aras de la corrección política y la cultura de la cancelación. Así lo confirmaron en una entrevista, al ser consultados por la no inclusión de la canción en su gira norteamericana.

“¿No se han dado cuenta de que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira”, dijo Keith Richards a Los Angeles Times sin ocultar su resquemor. Más diplomático, Mick Jagger manifestó que el tema lo tocan desde hace medio siglo y que "a veces decimos: ‘Vamos a quitar esta canción y ver qué pasa’. La lista de temas para una gira en estadios es complicada”.

Sin embargo, fueron las palabras de Richards las que confirmaron de hecho que los Stones no quieren problemas en plena eclosión del movimiento Black Lives Matter, en el marco de su gitra No Filter, que se relanzó hace pocas semanas, tras la pérdida de Charlie Watts, baterista del grupo desde su formación hace casi seis décadas.

"Brown Sugar" es uno de los grandes clásicos de los Stones. Se estrenó en Altamont, en el desastroso concierto de 1969 que pretendió ser el "Woodstock de la Costa Oeste". Allí, los Stones tocaron y debieron dejar el lugar en helicóptero mientras los Hell´s Angeles, los motoqueros contratados para ocuparse de la seguridad, mataban a un hombre negro a puñaladas. Dos años después la canción inició uno de los mejores discos de estudio de la banda y de la historia del rock: Sticky Fingers.

Pese al éxito de la canción, la controversia la ha rodeado. Machismo, esclavitud, violación, aparecen en una letra que alude a la esclavitud sexual de las mujeres negras en las plantaciones de algodón. "El esclavista de Skydog sabe que lo está haciendo bien/.Escúchalo azotar a las mujeres alrededor de la medianoche/. Azúcar morena, ¿cómo es que sabes tan bien?", dice en un pasaje.

“¡Solo Dios sabe de lo que estoy hablando en esa canción! Es un revoltijo de todas las cosas desagradables a la vez... No lo pensé en ese momento. Ahora no volvería a escribir nunca esa canción... Porque probablemente me censuraría a mí mismo", admitió Jagger en 1995 sobre la letra.



Lo cierto es que "Brown Sugar" sonó en más mil conciertos a lo largo de medio siglo. Y su ausencia en el repertorio deja la batería de la canción en manos de Watts, ya que su reemplazante, Steve Jordan, no la tocará con los Stones sobrevivientes.