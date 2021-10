Este 17 de octubre la televisión argentina cumplirá 70 años y las universidades nacionales se sumarán a la celebración con ¡Tenemos tele!, un ciclo de microrrelatos audiovisuales que ofrecerá historias sobre la llegada de la pantalla chica a las distintas zonas del país. Los primeros canales regionales, los trabajos detrás de cámara, las personalidades y acontecimientos más significativos y los programas que aún perduran en la memoria son algunos de los temas tratados en esta serie.

A paso lento pero sostenido, con la llegada de LR3 Radio Belgrano TV Canal 7, cada rincón de la patria pudo disfrutar de las imágenes producidas por la emisora pionera, las repetidoras de las emisoras privadas y, en algunas zonas privilegiadas, el canal propio. En ¡Tenemos tele!, que se estrenará por Canal Encuentro el domingo 17 de octubre, la audiencia podrá adentrarse en los relatos televisivos que atesora cada región, producidos por la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU), dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Este ciclo audiovisual consta de 38 microdocumentales, de tres minutos cada uno, que atraviesan siete ejes temáticos: “Las primeras pantallas encendidas”, “Cultura y deportes”, “Personalidades e hitos”, “Trabajadores, espacios y objetos”, “Las películas en los hogares”, “La Televisión Digital Abierta” y “Televisión, diversidad y género”.

A medida que los cortos se estrenen en Encuentro, se subirán paulatinamente en las redes sociales asociadas a la RENAU, en los sitios web de cada una de las 18 casas de estudios que participaron de la iniciativa y en la plataforma Mundo U, la productora que agrupa a todas las universidades públicas y a sus respectivos canales de televisión, que ya cuenta con más de 700 horas de producción audiovisual.

Este proyecto está en sintonía con ¡Tenemos radio!, el ciclo de microrrelatos audiovisuales para rescatar el origen y la historia de la radiodifusión argentina en las distintas localidades del país, elaborado el año pasado al cumplirse el centenario de la primera transmisión. Los cortos pueden verse en http://mundou.edu.ar/.

“¡Tenemos tele! es una estrategia de las muchas que estamos haciendo este año”, aseguró la secretaria ejecutiva de la RENAU, Claudia Ducatenzeiler, en diálogo con el Suplemento Universidad. La labor desplegada junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública desde la llegada del nuevo gobierno, en 2019, se vio reflejada en tiempos de pandemia a través del programa Seguimos educando, y pronto se plasmará en una coproducción de seis microprogramas para el canal infantil Pakapaka.

Este contexto, que encuentra a las casas de estudios superiores con producciones televisivas en desarrollo, jamás hubiera sido posible sin la sanción en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, en su objetivo fundamental de democratizar el acceso a la comunicación, le otorgó señales de televisión a las universidades públicas nacionales y provinciales. “Pasamos a ser una nueva voz en el contexto comunicacional argentino”, sostuvo Ducatenzeiler. La iniciativa hizo posible la creación de 12 canales universitarios, 40 centros de producción de alta calidad en cuarenta universidades públicas y la plataforma audiovisual Mundo U, que reúne en un mismo sitio web el trabajo de todos los centros de producción universitaria del país.

“Nosotros tenemos esta enorme particularidad: somos federales en nuestro ADN”, enfatizó la representante de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) acerca de quienes, como ella, forman parte del sistema universitario nacional y subrayó: “Para nosotros no hay universidades ni viejas ni nuevas ni lejos ni cerca”. Esa premisa se ve en Mundo U, que democratiza el acceso a los contenidos difundiendo de igual manera las producciones de instituciones grandes o pequeñas, nacionales o regionales.

En tal sentido, explicó: “No nos tenemos que proponer ser federales, ni pensar proyectos federales, somos legítimamente federales. Pero lo interesante de lo federal de nuestra producción es que esos micros están hechos por la gente de cada lugar. No viajó nadie a ningún lado. Nosotros proponemos una modalidad donde generamos un formato, generamos una música, una gráfica y se las entregamos a cada universidad que decida sumarse a determinado proyecto y ellos le ponen su contenido propio, su propia mirada. Y lo hacen con los técnicos y los talentos del lugar, con las características culturales y la historia de cada lugar”.

De norte a sur

El primer corto de presentación de ¡Tenemos tele!, producido por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), sigue a la conductora y periodista Silvina Chediek en un breve repaso por la historia de la televisión argentina: desde la primera emisión durante el discurso de Eva Perón en la Casa Rosada el 17 de octubre de 1951, pasando por la creación de los canales universitarios, hasta la recuperación de la Televisión Digital Abierta (TDA), que hoy cuenta con 90 Estaciones Digitales de Transmisión (EDTs), luego de que se abandonara el proyecto entre 2015 y 2019.

En este ciclo audiovisual, por ejemplo, dijo presente la zona del NEA a través de la mirada de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que le aportó al proyecto tres cortometrajes. Dos de ellos, abordados dentro del eje “Las primeras pantallas encendidas”, narran los orígenes de dos canales de televisión regionales: el 12, a través de una entrevista a la histórica jefa de programación del canal, Lucy Freitag, y TUM, perteneciente a la universidad misionera.

Además, el equipo de UNaM Transmedia elaboró un microrrelato sobre la travesía de un grupo de técnicos del Canal 12 que debió viajar a las Islas Malvinas para instalar un transmisor televisivo en 1982. Pare ese envío, que forma parte del eje temático “Personalidades e hitos”, el equipo de trabajo entrevistó a Danny Patzer, gerente técnico de la emisora cuando Argentina padecía los largos años de la última dictadura cívico militar.

En diálogo con el Suplemento Universidad, el director del canal de la UNaM, Claudio Lanús, se enorgulleció del apasionado trabajo que se viene realizando en la casa de estudios del nordeste del litoral, “que pretende ser representativo de todas las unidades académicas”, a pesar del desfinanciamiento que padeció la totalidad del sistema educativo durante la administración del Gobierno nacional anterior. “Si bien tuvimos cuatro años que fueron nefastos para todo lo que fue la financiación y la organización, no nos han vencido. Seguimos aquí, seguimos produciendo”, afirmó el director de TUM.

A más de dos mil kilómetros, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), en la localidad rionegrina de General Roca, presentó dos cortos. El primero, dentro del eje temático “Las primeras pantallas encendidas”, cuenta la historia del Canal 10, la pantalla del Estado de Río Negro, a través de una entrevista con el locutor Darío Di Meglio, que participó del nacimiento de la televisora provincial. El segundo, abordado desde el eje “Trabajadores, espacios y objetos”, trata sobre el museo de la comunicación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), una reserva del patrimonio histórico y cultural de la provincia, que muestra material de la primera emisión del Canal 7 de Neuquén. “De esta manera están representadas las dos señales televisivas de la región”, manifestó el coordinador del Centro de Producción del IUPA, Nicolás Martínez, sobre el cortometraje que, además, entrevista a Darío Gobbi, director del museo y docente de Comunicación Social en la UNCo.

En diálogo con este suplemento, Martínez remarcó la importancia de este tipo de proyectos colaborativos que, a través de la iniciativa de la RENAU, le brindan a las distintas instituciones académicas del país la posibilidad de difundir el trabajo que realizan en cada uno de los espacios de producción audiovisual de alta calidad. “La red universitaria tiene ese valor que es realmente federal. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de poner testimonios con nuestro enfoque, nuestra mirada, de manera abierta y con la simetría con la que lo hacen las universidades nacionales, con otros presupuestos, otras matrículas. Con el lugar que ocupamos en el mapa, a nivel de escala presupuestaria y demás, tenemos el mismo alcance y la misma voz que las demás universidades”, precisó.

Martínez, que además es docente de Arte Digital y Animación en el IUPA, consideró que “este tipo de proyectos apuntan también a mirar hacia atrás, poner una mirada retrospectiva sobre la televisión, sobre la comunicación regional y también sobre el sentido de empezar a entender que la historia de los medios de comunicación es la historia de la cultura y que es importante preservarla”.

En esa línea, celebró la autonomía de decisión que tuvieron las casas de estudios superiores a lo largo de la producción de los audiovisuales, poniendo en valor las voces y los relatos únicos de la región con el objetivo de perpetuarlas en el tiempo como testimonio de una época. “Nuestra comunidad universitaria, nuestro equipo de trabajo y nuestra comunicación regional se enriquecen muchísimo de estas iniciativas, porque los testimonios que ponemos son de actores y protagonistas de la región que, si no hubiera aparecido este proyecto, quizá no tendrían voz e incluso no quedarían como material de archivo histórico”, subrayó.

Historias sensibles y federales

Para la RENAU, el proyecto ¡Tenemos tele! “apunta a rescatar desde una mirada federal, a la televisión en sus etapas de origen y primeros desarrollos en las diferentes geografías del territorio argentino desde una doble articulación: como reconocimiento y revalorización del aporte comunicativo de la tele en el territorio nacional y como homenaje a este medio de comunicación y entretenimiento que conquistará los hogares hasta superar los límites de la imaginación en su cumpleaños”.

Como sostiene la entidad, a partir de “historias sensibles que contribuyen a conocer y reconocer a la tele como un medio inserto en la historia y la cultura”, las universidades nacionales aprovechan la histórica celebración de los 70 años de la televisión argentina para mostrar la calidad de sus producciones y la potencialidad artística y expresiva de sus integrantes, docentes, nodocentes, graduados y alumnos, que hoy, más que nunca, demuestran con trabajo, con pasión y con esfuerzo, el orgullo de poder gritar: ¡Tenemos tele!