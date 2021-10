¿Qué entrenador de fútbol no quisiera tener a Lionel Messi en su equipo? Pero salvo que fuera designado técnico de la Selección Argentina o fuera contratado por Barcelona, nadie podía imaginarse esa posibilidad. Algo de eso le sucedió al DT argentino del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, que confesó que al enterarse de la llegada de Lionel Messi al club pensó que "era una broma" ya que "todo el mundo daba por seguro que seguiría en Barcelona".

"Un día me llama Leonardo (gerente deportivo del PSG) para decirme: 'Existe la posibilidad de fichar a Messi, ¿te gusta o no te gusta?'. Yo pensé que era una broma. '¿Qué te parece?, ¿Sí o no?'. Y yo le dije: '¿Hay que ir a buscarlo?'", reveló Pochettino en una entrevista con el programa español El Partidazo de Cope.

El entrenador santafesino contó también como fueron los días posteriores, hasta la confimarción de la transferencia. "Cada noche me llamaba Leonardo para explicarme cómo estaba la negociación. En el momento que aparece la posibilidad del PSG, Leo quería venir y luego, cuando se acordó el pase, hablamos normalmente con él. Teníamos la ventaja de que en PSG había jugadores como Neymar y Di María que le habían contado lo que era el club y París", recordó el ex defensor de Newell's.

Pochettino se refirió al gesto de Messi cuando decidió reemplazarlo en el partido ante el Lyon, el día del debut del astro argentino en el estadio Parque de los Príncipes, y le restó trascendencia. "Leo se quedó sorprendido porque ningún jugador quiere salir del campo. Ese día Messi se quedó extrañado y yo le pregunté: '¿Qué tal estás?'. Y él me mira como diciendo: 'Estoy bien'. Pero no fue más que eso lo que pasó", comentó el técnico. Luego, se confirmó que Messi había sufrido una molestia en la rodilla y se perdió los siguientes dos encuentros. "Queríamos protegerlo de una posibilidad de una lesión. Luego estuvo dos partidos sin jugar y tuvimos la suerte de que se recuperó rápido. Y contra el Manchester City fue decisivo en un partido tan importante", completó el DT.

En ese sentido, dejó en claro que simplemente se trató de una medida de protección para el jugador, pensando en no agravar la molestia. "Vuelvo a decir que no hubo ningún tipo de intención, más allá de protegerlo y cuidarlo. Si tenés a Messi y vas 1- 1 vas a tener más posibilidades de ganar el partido si lo tenés en el campo. Es una obviedad muy clara", remarcó el ex entrenador del Tottenham, en referencia a aquel partido ante el Lyon, que terminó ganando 2-1 en tiempo de descuento, después de reemplazar a Messi a los 75 minutos cuando el encuentro estaba empatado.