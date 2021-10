A lo largo de casi tres décadas como entrenador de San Antonio, Gregg Popovich dio sobradas muestras de no esquivar ningún tema y brindar su opinión, sin importar las consecuencias que pudieran tener sus palabras. Desde cuestiones deportivas, como lo apretado del calendario de la NBA y entonces no usar a sus estrellas en algún partido en noches consecutivas casi a manera de protesta, a hechos políticos, como repudiar alguna decisión del ex presidente Donald Trump o involucrarse activamente en la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Por eso, no resulta sorprendente ver al veterano entrenador involucrado en temas sociales o históricos. Y esta vez, la voz de Popovich sonó fuerte para criticar a las autoridades de algunas ciudades de su país, que mantienen al 12 de octubre como un día festivo y de reconcimiento a Cristóbal Colón por el descubrimiento de América y no como una jornada de reflexión por las poblaciones indígenas aniquiladas.

"Él inició el genocidio del Nuevo Mundo", fue la tajante respuesta del entrenador de los Spurs en la rueda de prensa en la que lo consultaron por la figura del navegante genovés. "Él puso en marcha todo lo que vino después, la aniquilación de toda persona indígena en Española, lo que hoy es Haití y la República Dominicana. Los hizo esclavos, los mutiló y los asesinó", afirmó el ex técnico de Emanuel Ginóbili durante sus 15 temporadas en la NBA.



La bronca de Popovich fue en aumento cuando le sugirieron que la idea de celebrar el Día de Colón era un honor para los italo-americanos por su presunto origen genovés. "Eso es una tontería, es como decir: 'Deberíamos estar orgullosos de Hitler por ser alemanes'. No tiene sentido. Es un día sobre Colón, no sobre los italo-americanos", despotricó el DT de 72 años.

La curiosa charla y la comparación de Colón con Hitler surgió a partir de que Popovich se enteró de que un distrito escolar de San Antonio había dado a los estudiantes el lunes libre para celebrar el Día de la Raza. "¿Estamos tan atrasados que tenemos distritos escolares que hacen eso? Estoy impresionado. Simplemente asombrado", expresó el técnico de San Antonio Spurs, justo en la semana previa al inicio de una nueva temporada de la NBA.