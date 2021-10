Tayda Lebón, hija del cantante y guitarrista David Lebón, falleció este jueves en Nueva York. La noticia fue dada a conocer en Twitter por el periodista Franco Torchia.

“En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza”, escribió Torchia en la red social. Al rato, afirmó que la causa de la muerte fue por suicidio.



Tayda Lebón era trans y se había instalado en Nueva York hace cuatro años. "Cuando hablamos de amor o afinidad entre personas, la genitalidad no define a nadie", había relatado, hace unas semanas, en una entrevista.

Fruto del primer matrimonio de David Lebón, Tayda se definía como pansexual. Esto es: deseaba a personas sin importar la genitalidad, orientación sexual ni identidad de género. Contó lo siguiente sobre su vínculo con su madre Liliana Lagarde: “Me sigo llamando Tayda. Mi madre estaba segura de que iba a tener una nena y pensando nombres de mujer, un amigo le sugirió Tayda, que es una princesa de la India. Cuando nací, al ver que físicamente no era mujer, decidió, de todos modos, que igual me iban a llamar así. Esta historia la conocí mientras estaba en transición".

Su relación con su padre era de amor. Caracterizó a Lebón así: “Mi papá fue, es y será mi mejor amigo. Con sus pro y defectos, como todos tenemos. Yo soy quien soy gracias a él". Manifestó que gracias al ex integrante de Serú Girán "Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amado, escuchado siempre. Está orgulloso de mí. Respeto es lo que aprendí de él".