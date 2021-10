El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, advirtió a los empresarios de la industria alimenticia que si para este lunes 18 no aceptan el acuerdo del congelamiento de precios de productos de primera necesidad, el Gobierno aplicará "leyes de precios máximos no consensuadas".

En diálogo con Cynthia García por AM750, Feletti aseguró que los empresarios "van a tener que ganar por cantidad y no por precios", e instó a retrotraer los precios a los valores del 1 de octubre pasado, en un listado de 1.200 productos de primera necesidad hasta el 7 de enero.



Feletti ahora espera una contraoferta de los empresarios, que asegura que "evaluará", aunque aclaró que pondrá como plazo el lunes 18 de octubre.

"El intento de ordenar una política de precios genera malestar, obviamente, porque es el comportamiento empresario", reconoció el funcionario, que aclaró que "el Estado tiene que intervenir, porque si hay malestar en los empresarios, más hay en el pueblo".

El miércoles Feletti se reunió con representantes de las principales alimenticias, entre ellas Arcor, Molinos, La Serenísima y Mondelez, entre otros. "Entre oferentes y comercializadores no debe haber más de una treintena de empresas. La concentración tiene un beneficio, que son pocos, y un perjuicio, que son poderosos", consideró el secretario de Comercio Interior.



En caso de no aceptar la solicitud del Gobierno o si no se llega a un acuerdo con una contraoferta, Feletti anticipó que se aplicarán políticas de "precios máximos no consensuadas" como la Ley de Abastecimiento.



"Hoy la discusión que estamos teniendo es garantizar el abastecimiento y los precios para un buen nivel de consumo en este último trimestre. Este es el desafío más inmediato, más urgente", señaló el funcionario, que reemplazó a Paula Español esta semana.

Finalmente, destacó que es necesario "parar la pelota y sobre eso estamos planteando el acuerdo (de precios). Esto no puede seguir así porque la canasta alimentaria se va a llevar puesta a los salarios".



Qué es la Ley de Abastecimiento

En caso de no aceptar la solicitud del Gobierno o alcanzar un acuerdo con una contraoferta, Feletti anticipó que se aplicarán políticas de "precios máximos no consensuadas" como la Ley de Abastecimiento, que en rigor, regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población”, además de las “penalidades para los infractores”.

La Ley 20.680 fue sancionada el 20 de junio de 1974, once días antes de la muerte de Juan Domingo Perón, y fue modificada en 2014. El artículo 2 prevé que el Ejecutivo podrá imponer "márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas" y además "dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción".