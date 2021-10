Te acercamos dos minutos podcasteros con una ofrenda al máximo mito rocker surero, a través de Tom Petty and the Heartbreakers Runnin' Down a Dream. El documental que hizo Peter Bogdanovich en 2007 dura ¡cuatro horas!, puede verse en la plataforma gratuita Tubitv y recorre la vida de Petty desde niño, con sus bandas Mudcrutch y los Heartbreakers, con su legendario juicio a la industria discográfica norteamericana y con su llegada al olimpo anglo con los Traveling Wilburys, de la mano de sus majestades Bob Dylan y George Harrison. Alto Petty, Tom.