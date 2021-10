Si IDEA puso énfasis en que sea el empleo el eje sobre el que debatir en los escenarios del coloquio, los precios fueron protagonistas indiscutidos en el hall central donde, entre panel y panel, los empresarios tomaron café, comieron brownies e intercambiaron tarjetas y números de celular. Es que el evento en el que participa la cúpula empresaria se llevó adelante en una semana que empezó con los ecos del desplazamiento de Paula Español en la Secretaría de Comercio Interior, siguió con un pedido de congelamiento de 1247 productos por parte del nuevo secretario Roberto Feletti y culminó con el dato de inflación de septiembre de 3,5 por ciento, su mayor valor desde marzo.

"Es un cambio de cara con el mismo contenido", aseguró uno de los empresarios sobre la llegada de Feletti. El apellido del nuevo secretario de Comercio Interior se repitió de manera recurrente en las conversaciones de los ejecutivos que pendulaban entre la crítica a la medida por su efecto cortoplacista y la desconfianza de que realmente pueda ser cumplida: "Esto ya se probó, ya se hizo y no funciona. No creo que dure más de dos días", agregó.

Los participantes de la reunión de los edificios de Roca no volvieron al complejo de Costa Salguero, pero algunos de ellos les confiaron a PáginaI12 que no termina de estar clara la forma de llevar adelante la medida, a diferencia de "la solidez técnica" con la que contaba la gestión de Español. "Es la primera que aplican a días de asumir la gestión, sobre un listado de productos que no sé de dónde salieron. Va a ser complejo llevarlo a cabo", aseguraron.

Más allá de esta semana particular, la inflación es el factor que más preocupa a los ejecutivos cuando hablan del futuro económico del país. El presupuesto 2022 proyecta un aumento de precios del 33 por ciento: "La sensación que me dio Guzman es que no fue franco en su exposición. Yo lo respeto, pero habló de que no iba a haber una devaluación y en el panel siguiente dijeron que la inflación, con suerte, iba a ser igual que este año. No se puede vivir con ese nivel por cuatro años".

En efecto, la socia y CEO de Abeceb Mariana Camino aseguró que, si bien el resultado electoral y los posibles cambios de gabinete que ello conlleve pueden variar los datos, desde la consultora proyectan un aumento de 48 por ciento de los precios el año próximo. Uno de los empresarios que conversó con PáginaI12 leyó otro número: "las consultoras privadas dicen que puede ser de 65 por ciento", dramatizó.

Guzmán, FMI y empleo

"Me siento en profunda sintonía con el ministro Guzmán, creo que él tiene muchos desafíos en el frente externo con una negociación muy dura con el Fondo pero también porque está viviendo todo este proceso en un momento electoral, donde la oposición también hace su juego político. Pero creo que el principal frente lo tiene dentro del Frente de Todos. No se termina de definir cuál es la política económica y el sendero político que le quiere imprimir después de las elecciones a los dos siguientes años del mandato del presidente", asegura el director general de Syngenta Antonio Aracre.



El diagnóstico de Aracre lo comparten en off casi la totalidad de los empresarios que conversaron con PáginaI12. "A mi Guzmán me parece razonable y coincido en lo que dice, sobre todo la reducción del déficit. El problema es que no tiene banca dentro del Frente de Todos". "Creo que se puede reducir el déficit fiscal creciendo un poco más y de esa manera recaudando un poco más, pero sobre todo gastando mejor. Los subsidios son una enorme bolsa que debemos administrar mejor. Me cuesta digerir que las tarifas de un departamento en Recoleta y Palermo estén subsidiadas porque es dificil de implementar la segmentación", agregó Aracre.

Es que el ministro de Economía está ocupándose también de un tema que afecta casi directamente a los grandes empresarios, y tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Por este lado le tienen absoluta confianza. "Descartamos un acuerdo con el FMI. Si no es antes de fin de año esperemos que para el primer cuatrimestre del que viene", resumió Aracre la postura de los empresarios.

Por último, muchos de ellos mostraron entusiasmo con el plan de transformar los planes sociales en empleo que nombró el Presidente en su discurso pero también estuvo presente en varios paneles. “A mi me cuesta mucho contratar gente porque competís con planes, más que por capacitación. Por eso estoy contento de que se abra esta puerta. Estamos haciendo algunas acciones para poder aportar desde nuestro lugar”, afirmó a PáginaI12, Sebastian Lusardi miembro del comité ejecutivo de Grupo L.