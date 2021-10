El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que Enzo Pérez será parte del equipo titular que el domingo recibirá desde las 20.15 a San Lorenzo en el Monumental, por la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, al tiempo que elogió al seleccionado argentino que derrotó a Perú.



“Enzo Pérez está bien, se pudo recuperar, entrenó sin problemas y va a ser parte del equipo. Tiene el alta médica para jugar, se sintió bien en los entrenamientos y lo de las amarillas no van, para mi el partido más importante es el que viene”, confirmó el técnico en rueda de prensa desde el River Camp de Ezeiza.



En cuanto al resto del equipo que podría jugar, Gallardo señaló que van "a esperar hasta cuando estén todos los futbolistas que jugaron en las selecciones, para decidir quienes van a estar disponibles”. “Vamos a ver quién reemplaza a (Fabrizio) Angileri (desgarrado) que es un jugador importante o cómo jugamos para resolverlo, también hay que ver cómo está Paulo Díaz, que no se lesionó pero tuvo una molestia jugando para su Selección, y quiero ver cómo está (Nicolás) De la Cruz”, agregó Gallardo.



En relación con las bajas que tuvo el equipo, el conductor explicó que “las lesiones musculares están y uno no se deja atrapar por esa negatividad que puede generar una mala racha. Pueden ser muchos factores, y también que entrenamos con exigencia, pero no vamos a cambiar”. En la misma línea, Gallardo elogió a sus jugadores: “No me gusta tener que sufrir para armar el equipo, pero los jugadores superan estas dificultades. Y a pesar de todos estos problemas de lesiones y convocados, nos mantuvimos en la pelea”.



Al responder sobre la competencia en el torneo, Gallardo dijo que “la pelea dependerá del comportamiento de los equipos, falta mucho, pero la ventaja de siete puntos con el tercero no parecía que se iba a dar. Eso habla de cierta irregularidad, pero no hay que confiarse”. En cuanto al momento que vive el plantel, expresó: "No puedo tener la competencia interna que me gusta porque hay muchas bajas, la de (Matías) Suárez, la de (Brian) Romero, ahora Angileri, antes pasó con Enzo Pérez, Maidana hace rato que no juega. Y eso es una desventaja”.

En cuanto al funcionamiento del seleccionado argentino, sostuvo que “la Selección generó una buena energía con el futbolero y el público. El equipo funciona como le gusta a la gente, están dados los tiempos justos para disfrutar de esto”. “Era necesario vivir esto después de tanta angustia y hay que aprovechar el momento para seguir construyendo luego de haber logrado la Copa América. El equipo está cada vez más sólido y con buen funcionamiento”, analizó.

Y agregó: "Hay que seguir por este camino, para el Mundial no falta mucho y hay que llegar bien a esa etapa con la comodidad para clasificar, porque no creo que tenga problemas".