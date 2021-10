"No se confundan, poco importa quién es el candidato, se juega un modelo, se juega qué país queremos“, fueron algunas de las definiciones de la presidenta del PJ catamarqueño, Lucía Corpacci en su discurso por el Día de la Lealtad.

La actual diputada nacional y candidata a senadora de la Nación, encabezó el acto por el 17 de octubre, en el que con miras a las elecciones de noviembre llamó a la militancia a salir a convencer, criticó el uso que la oposición hace de la pandemia y resaltó los gobiernos de Néstor y Cristina. "El peronismo da derecho, nunca los quita, el peronismo defiende, nunca castiga”, remarcó.



En una movida de último momento, alrededor de las 17 horas del domingo comenzó a circular la convocatoria al acto. A las 20 horas, Lucía abrió los discursos en la sede del Partido Justicialista de Catamarca, donde se reunió la militancia y los candidatos a concejales, diputados y senadores, provinciales y nacionales. También estuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero.

“Nos hacía falta un acto, no hay caso. Quiero agradecerles por haber venido a pesar de haber sido convocados tres horas antes”, comenzó diciendo Lucía a la militancia, y señaló que por celebrarse también el Día de las Madres, el peronismo provincial había decidido recordar la fecha a través de las redes.

“Me parece que estuvo bueno que nos dedicáramos a festejar el Día de las Madres, porque veníamos de dos años en el que no lo habíamos podido hacer y, nosotros que por suerte somos una sociedad tan familiera, era bueno poder hacerlo otra vez. Pero también era bueno en este momento recordar el 17 de octubre. Porque los que fueron a la plaza el 17 de octubre fueron por sus derechos, porque sabían que si no iban se quedaban sin sus derechos, fueron porque hubo alguien que les cambió la vida, que los consideró persona. Sabían claramente que sin Perón se acababa la dignidad del trabajador”

Lucía realzó la importancia de la fecha para la militancia: “El 17 de octubre no es una fecha vacía, el 17 de octubre es una fecha donde nosotros tenemos que volver a repensar por qué somos peronistas, por qué estamos militando en este espacio y no en otro, porque compañeros, no da lo mismo, no se trata de conseguir una concejalía una diputación, no. Cuando una milita en un espacio milita por una posición, por una postura en la vid”, señaló.

Además, remarcó que en las elecciones de noviembre lo que está en juego es un modelo de país: “Y en estas elecciones no se juega una candidatura, compañeros, compañeras, no se confundan, poco importa quién es el candidato, se juega un modelo, se juega qué país queremos”.

En este sentido, la dirigente recordó la gestión de Néstor y Cristina, y los índices de pobreza y desocupación en los que estaba el país en 2003, cómo la economía se activó. “Cuando ellos asumieron la pobreza era de un 40% y en los años de Néstor y Cristina al final llegó a un 30%, es mucho, pero la bajaron 10 punto, pero cuando asumió Macri de 30 se fue a 40 y no había pandemia”, remarcó.

En este punto, Lucía hizo un balance crítico de la gestión macrista “¿Cuál es el motivo por el que en esos 4 años aumentó la pobreza? ¿Cuál es el motivo por el cuál en esos 4 años se cerraron las industrias, que acá en Catamarca también pasó? ¿Y cuál era el motivo de que las tarifas aumentaban todos los días? Yo les cuento, se hicieron ricos los amigos, se hicieron ricos los que proveían la energía, entraron a mansalva la importación, por tanto lo nacional no era competitivo, y encima cuando uno iba a plantear que nos dieran una mano porque se nos cerraban las empresas, cuál era la respuesta: ‘no son competitivos, que cambien de rubro’, como si fuera que la gente es descartable, ese modelo es el que tenemos que recordarle a la gente, porque no hay que tener rencor, hay que ser memorioso”.

La candidata también se refirió al uso de la pandemia por parte de la oposición: “No puede ser que todo el día la gente esté recibiendo un mensaje tan falso. Acá en Catamarca no más, un legislador diciendo que los pacientes se morían por falta de oxígeno en el Malbrán, y los medios replicando que faltaba oxígeno, nunca pasó. Ahora quedó como que sí, que en realidad sí faltaba nada más que lo escondían”.

En un episodio más reciente, también hizo alusión a la diputada de JxC, Juana Fernández, quien dijo que en Catamarca había variante Delta y luego se desdijo ante la intervención del Ministerio de Salud, que no solo desmintió, sino además presentó una denuncia en su contra en la Justicia.

Lucía convocó a la militancia a salir a dialogar y a trabajar organizadamente. Finalmente expresó: “Era muy importante que hoy estuviéramos para reafirmar el sentido del 17 de octubre, para reafirmar la alegría de ser peronista, porque el peronismo da derecho, nunca los quita, el peronismo defiende nunca castiga”, concluyó.

Por su parte, el candidato a senador nacional, Guillermo “Joao” Andrada, destacó la gestión del gobernador Raúl Jalil y del gobierno nacional: “Hoy se están empezando a observar las mejoras en nuestra provincia, que no son mejoras aisladas, son producto de que tenemos un gobierno nacional como el del compañero Fernández y de Cristina, que hoy ven con una mirada federal a nuestra provincia otorgándoles obras que son soluciones para mucha gente”.

Joao, hizo hincapié en el buen manejo de la pandemia del gobierno provincial: “En estas elecciones tenemos la verdad y los hechos. Tenemos que mostrar nuestra gestión que es una de las mejores gestiones en todo el país, pocas provincias tienen el bajo índice de letalidad que tenemos, pocas provincias tuvieron 120 días frenando la entrada del virus, pocas provincias tuvieron un hospital gratuito en el cual no hubo un catamarqueño que no tuvo un servicio de salud”, destacó.

Otra de las oradoras fue la actual diputada nacional, Silvana Ginocchio, quien busca renovar su banca en las próximas elecciones: “Lo que queremos es un proyecto de país que nos incluya a todos y todas, donde todos podamos desarrollarnos con dignidad, porque venimos de un proyecto anterior a este gobierno que nos desmoralizó, nos sacó la dignidad de trabajo. Hoy estamos en pie y tratando de poner la Argentina de pie”, dijo Ginocchio.

La actual ministra de Salud y candidata a diputada provincial, Claudia Palladino, recordó los planes de Salud que se implementaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina y que hoy están instalados como derechos. Y añadió: “Alberto necesita que el país gane, porque si no le damos espacio a aquellos que no tienen en cuenta al pueblo, tienen en cuenta la bicicleta financiera, la individualidad y que se salven solos”, enfatizó Palladino.

En el festejo también estuvieron presentes candidatas y candidatos a conejales del municipio Capital, Germán Kranevitter, Laila Saleme y Juan Pablo Dusso.