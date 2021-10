La sucesivas derrotas eximieron a los dirigentes de cualquier explicación para comunicar a Fernando Gamboa su desvinculación del club. Adrián Taffarel, de extensa carrera en las divisiones inferiores, asumió ayer como nuevo técnico de Newell’s. Al frente del equipo estará hasta fin de año. Para el año que viene se busca técnico y en las prioridades de la agenda está Gabriel Heinze.

El jueves, Newell’s recibirá a Aldosivi a las 16.45 con la presencia de Taffarel como entrenador del primer equipo. El ex técnico de la 7ma división de inferiores asumió ayer en reemplazo de Gamboa, a quien el domingo se le comunicó que no seguía al frente del equipo luego de acumular siete derrotas en once partidos. La asignación de Taffarel al frente del plantel será con tiempo definido: hasta fin de año. Es el tiempo que se quiere tomar la dirigencia para encontrar un técnico de trayectoria para que asuma el año que viene, los primeros días de enero, cuando comience la pretemporada.

Si bien hay tres nombres apuntados, la prioridad es gestionar la llegada de Heinze, quien días atrás se desvinculó de Atlanta United de Estados Unidos. Su contratación no es de fácil concreción por las aspiraciones personales del entrenador, aunque su vinculación con la institución lo lleva al presidente Ignacio Astore a presentarle una propuesta al ex zaguero central de Real Madrid.

Taffarel prueba hoy el equipo y las variantes para recibir a Aldosivi. Ayer dirigió un entrenamiento de carácter físico. La evaluación se centra en los lesionados Pablo Pérez y Julián Fernández.

En cuanto a las entradas, el club informó que todos aquellos socios que presenciaron el partido contra Vélez, ya sea a platea o popular, no deberán abonar ningún costo para ingresar pasado mañana a las tribunas generales. Estos socios deberán reclamar su entrada a partir de mañana en la web del club destinada a tal fin.