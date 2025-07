Stranger Things, la serie de Netflix que enganchó a miles de espectadores desde su lanzamiento en 2016, llega a su fin. La plataforma de streaming anunció este miércoles las fechas de estreno de su última temporada, que estará dividida en tres partes.

El volumen 1 se podrá ver desde el miércoles 26 de noviembre, y contará con cuatro episodios; el volumen 2, en se lanzará Navidad, el jueves 25 de diciembre, y tendrá tres episodios; y el episodio final, se estrenará en vísperas de Año Nuevo, el miércoles 31 de diciembre. Cada entrega estará disponible a las 22 de Argentina.

En esta quinta y última temporada de Strager Things, el espectador continúa situado en el pueblo ficticio de Hawkins en el año 1987, con sus habitantes conmocionados por la apertura de múltiples portales. Los protagonistas de las series harán lo imposible por encontrar y matar a Vecna.

Asimismo, de acuerdo con el adelanto de Netflix, los jóvenes protagonistas deben romper con la cuarentena impuesta por el Gobierno y salvar a Once/Jane Hopper, quien empezó a ser buscada por las autoridades y se dio a la fuga.

"A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez", concluye el adelanto de la producción de los hermanos Duffer.

En las imágenes del tráiler que publicó la empresa de entretenimiento este miércoles se pueden apreciar varios de los desafíos que deberán enfrentar Mike, Jane, Dustin, Lucas, Will, Max, Joyce, Jim, Nancy, Jonathan, Steve, Robin, y otros. El inminente reencuentro con Vecna, la aparición de monstruos del otro mundo, una internación, y muchas persecuciones y situaciones adrenalínicas.

El elenco incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (doctora Kay).

Stranger Things resulta para muchos un homenaje a las películas de género de la década del ochenta estadounidense que marcaron a una generación.

De qué se trata Stranger Things

La trama comienza con la repentina desaparición de un niño en el tranquilo pueblo de Hawkins y la agobiante búsqueda de su familia, sus amigos y la policía. El drama escala hasta que termina enredándolos en una serie de eventos mortales con grandes riesgos.

Bajo la apariencia ordinaria de este pueblo se esconde un enorme misterio sobrenatural, además de experimentos secretos del Gobierno y un peligroso portal que conecta nuestro mundo con un reino poderoso pero siniestro. Descubrir lo que cambiará para siempre a Hawkins --y quizás al mundo entero-- pondrá a prueba la amistad de los protagonistas y tendrá un gran impacto en sus vidas.



Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things, una creación de los hermanos Duffer, se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Esta producción cargada de nostalgia ochentera revive el interés por íconos estadounidenses de esa década, como los waffles Eggo y la New Coke, y posicionó la canción "Running Up That Hil", de Kate Bush, entre las diez canciones más populares de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia.

Además, la serie recibió más de 230 nominaciones y 70 galardones, entre ellos, varios premios Emmy y el premio SAG a mejor interpretación de reparto de una serie dramática.