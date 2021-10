Si bien los casos registrados son bajos, el leve pero sostenido aumento en la velocidad de reproducción de contagios por coronavirus (Rt) que se dio en la última semana en Rosario fue analizado por especialistas, quienes en ese marco pidieron acelerar el operativo de vacunación a menores y sostener los cuidados. Ayer, el indicador estuvo en 0,99, muy cerca de 1 que es el valor deseable, mientras que el registro más bajo de este mes, según el informe diario de la Secretaría de Salud municipal, fue el del viernes 8 cuando el índice era de 0,69. Lejos de alarmar, el dato vuelve a poner en agenda la importancia de utilizar barbijo, el distanciamiento, ventilar los ambientes, de no bajar la guardia porque, como remarcan médicos e infectólogos, la pandemia no terminó.

La reciente apertura de actividades, con asistencia masiva de personas, y la amenaza siempre latente por la cepa Delta --por el caso de una profesora de una escuela secundaria de Oliveros que viajó a Córdoba el fin de semana largo tuvieron que aislarse 90 personas ante la sospecha de que se haya contagiado con esa variante-- estuvo acompañada por el aumento del indicador que marca el número de personas que pueden contagiarse a partir de un positivo.

"El Rt mide si crece o decrece la curva, pero el tema es que si crece arriba de 1 lo hace de manera exponencial, y ya está subiendo hace por lo menos una semana, pero lo que estamos viendo es siempre una foto vieja, en realidad hace un poco más de dos semanas que está subiendo", señaló el doctor en Ingeniería e investigador del Conicet, Ernesto Kofman.

El especialista planteó la necesidad de acelerar la vacunación a los menores. "Nosotros observamos que los contagios detectados en la provincia en esa franja pasaron de ser el 5 o 6% hace tres meses a más del 20% ahora. Además de ser una población no vacunada, transmite mucho más por lo que se transforman en casos índices en el hogar, no se lo ve como algo urgente para acelerarlo", apuntó Kofman.

"Eso está a la luz de lo que está pasando actualmente y es independiente de la cantidad de casos que haya, pero lo que determina es la velocidad con la cual la enfermedad se puede propagar. Es un elemento matemático para entendidos , y que en función de eso se pueden tomar diferentes tipos de conclusiones y que no siempre son alarmantes", dijo el infectólogo y vicedecano de la facultad de Medicina de la UNR, Damián Lerman.

"Si consideramos que tenemos a la variante Delta dando vueltas, que bajamos las restricciones porque estamos mejorando, y la gente que no adopta las medidas de seguridad, la suma de todo esto hace que aumente la posibilidad de infectarse, sobre todo porque las vacunas protegen mucho más la enfermedad mortal que la transmisión que puede ocurrir igualmente. No es lo mismo tener un Rt hace un año sin vacunas con la realidad actual con mucha gente vacunada, no te alerta tanto porque no se saturarían las terapias intensivas", agregó Lerman.

Consultado por el tema, el intendente Pablo Javkin dijo a LT8 que "es la primer semana, después de 20, en el que hay un pequeño aumento en el número pero partiendo de un número muy bajo, lo saltos abruptos en el Rt tienen que ver con esto, habíamos tenido días de cuatro casos y tuvimos días de 25". Según Javkin, "hay que seguir el comportamiento de la variante Delta y hay que mirarlo en el impacto de la complicación de los casos; es decir, si se contagia una persona vacunada, probablemente es que no tiene impacto en la evolución de la enfermedad, muchos casos son asintomáticos".

El intendente remarcó que "la pandemia no terminó, estamos en otra fase y hay un impacto de la apertura de las actividades, hay que seguir evaluándolo en cómo evolucionan los casos y el impacto sobre el sistema hospitalario. Lo más importante es avanzar con el esquema de vacunación y con los chicos de 3 a 11 años".