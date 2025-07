Eva Mieri, la concejal de Quilmes liberada después de trece días en prisión por el escrache a José Luis Espert, habló a la miltancia tras dejar el penal de Ezeiza en la noche del martes.

“Seguimos adelante, compañeros y compañeras, una tarea que es fundamental. Yo les agradezco de corazón que me hayan esperado hasta esta hora para darme un abrazo colectivo. Sé de cada uno y cada una que me llamó; que me hicieron llegar cartitas, mensajes, llenos de amor”, manifestó la edil, que preside el bloque de Unión por la Patria en Quilmes.

“Si hay algo que nos caracteriza a nosotros, y lo seguimos diciendo, es que el amor vence. Sobre todas las cosas: seguir militando con cabeza, corazón y coraje, como nos pidió Cristina. Gracias”, añadió. En las últimas horas, compartió imágenes en las redes sociales.

Mieri fue liberada tras el fallo de la Cámara Federal de San Martín, que revisó la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La magistrada consideró a Mieri como una de las personas involucradas en el escrache en el domicilio de Espert. Allí, hubo un pasacalle y excremento en la puerta, en repudio a sus agresiones verbales a Cristina y Florencia Kirchner.

Apenas traspuso el penal de Ezeiza, Mieri se abrazó con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La concejal sigue imputada por atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio.