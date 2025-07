El presidente Gustavo Petro aprovechó la conmemoración de la independencia colombiana para reafirmar su visión de democracia y justicia social, en su tercer discurso ante el Congreso este domingo. En su última comparecencia de su mandato, el líder progresista hizo un balance de su gestión, condenó la violencia política y trazó una línea clara entre su visión de la democracia y las estructuras de poder heredadas del pasado.

Petro no solo celebró la histórica insurrección, sino que cuestionó los regímenes que gobernaron Colombia desde entonces. “No queríamos reyes, ni aristocracias... no queríamos siervos ni esclavos”, destacó, recordando que la verdadera lucha por la libertad y la democracia en Colombia comenzó con la "participación popular".

En su discurso, el mandatario defendió la justicia restaurativa y su política de paz total, recalcando que el objetivo no es venganza, sino verdad y reparación. En este contexto, instó a una transformación institucional y a un modelo de país más inclusivo, en el que la soberanía popular sea el eje central.

Petro también presentó datos económicos que evidencian, según él, el éxito de su administración. Recordó que cuando asumió el poder, la inflación era del 13,8 por ciento. "Hoy la inflación está en 4,82 por ciento", destacó, a la vez que subrayó la independencia del país de la renta del carbón y está avanzando en nuevos sectores, como el turismo. "Estamos construyendo una economía de la vida, en vez de una economía fósil", expresó el mandatario.

Con un tono crítico, el presidente también condenó el asesinato de figuras históricas, como Jorge Eliécer Gaitán, y denunció la persistencia de la violencia política. Al referirse a su propio papel como opositor, recordó que en su tiempo “el 30 por ciento de los senadores estaban presos". Petro insistió en que, bajo su gobierno, "no se persigue a la oposición", destacando que las acusaciones de persecución política eran infundadas.

Con un fuerte llamado a la transformación histórica del país, Petro cerró su intervención con la promesa de continuar con las reformas a la justicia, la salud y la tributaria, resaltando que las reformas en curso, aunque incompletas, están orientadas a la justicia social y a la dignidad del pueblo colombiano. "Este es un gobierno del pueblo, para el pueblo", concluyó.