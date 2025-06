Según reveló este domingo el diario español El País, Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, habría viajado hace dos meses a Estados Unidos con el objetivo de buscar respaldo republicano para forzar la salida del presidente, Gustavo Petro. El antiguo ministro de Exteriores habría buscado apoyo del círculo del presidente republicano, Donald Trump, para intentar sacar del poder a Petro, a quien acusó de tener problemas de adicción. Tras la publicación, Leyva viajó a Madrid alegando "motivos de seguridad". El mandatario progresista reaccionó en su cuenta de X, afirmando que durante meses fue víctima de injurias por parte de Leyva y calificó su actitud como "una venganza bárbara y canalla",

Leyva, quien se desempeñó como el primer canciller de Petro hasta mayo de 2024, se habría reunido en Washington con el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, con la intención de establecer un vínculo con el secretario de Estado, Marco Rubio, y así promover una “presión internacional” que derivara en la destitución del mandatario para ser reemplazado por la vicepresidenta, Francia Márquez, según audios difundidos por El País.

"Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo (...) Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliera adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante", dijo al diario una alta fuente estadounidense, que también señaló que Leyva intentó contactar con el exalcalde de Miami y congresista Carlos Antonio Giménez.

El veterano dirigente conservador, de 82 años, sostuvo en esos encuentros que el presidente era errático, adicto a las drogas y que contaba con pruebas que lo inhabilitaban. Según la fuente, incluso habló de un acuerdo en el que debían participar “actores armados y no armados”.

El plan Leyva

El País accedió a grabaciones en las que Leyva conversa con una persona no identificada sobre la crisis de seguridad en Colombia y el contexto político a menos de un año de las elecciones de 2026. En ellas, sugiere la necesidad de un “gran acuerdo nacional” que incluya a grupos armados como el ELN y bandas criminales.

“Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones (...) es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”, dice Leyva en los audios. El País agrega que la Casa Blanca nunca tuvo en consideración el plan contra Petro.

Leyva ha sido objeto de controversia desde principios del año pasado, cuando fue suspendido por la Procuraduría debido a presuntas irregularidades en un contrato para la emisión de pasaportes. A eso le siguió la publicación de varias cartas en redes sociales en las que sugería la supuesta adicción del presidente como base para apartarlo del poder.

En las misivas relataba episodios en los que el presidente se "ausentaba de forma inexplicable" o se "comportaba de manera extraña" con otros mandatarios extranjeros. Además, acusaba indirectamente a la nueva canciller, Laura Sarabia, de suministrarle las dosis y encubrir sus supuestos vicios. Tanto Petro como Sarabia negaron rotundamente las acusaciones, calificándolas de difamatorias.

En otra grabación, Leyva menciona a la periodista y actual precandidata opositora Vicky Dávila como una posible interlocutora en ese proceso. “No va a ser presidenta. Pero puede ser interlocutora para decirle en qué está, es Vicky”, sostiene en los audios. También menciona a Miguel Uribe Turbay, precandidato del Centro Democrático, gravemente herido tras recibir dos disparos en la cabeza a principios de junio. “¿Qué representa este Uribe, Miguel Uribe? Hay que meter malos y buenos, pero con representación”, se le escucha decir.

El rol de la vicepresidenta Márquez también aparece en las grabaciones, donde Leyva alude a críticas que ella formuló en un consejo de ministros contra Sarabia y otras figuras cercanas al presidente. Desde aquella reunión, celebrada el pasado 4 de febrero, Petro quitó a Márquez del Ministerio de Igualdad y la relación entre ambos se enfrió. Según El País, el presidente llegó a pedirle explicaciones por su supuesta alianza con Leyva.

"Con la paz" o con "cosas menos santas"

Petro, que desde hace tiempo denuncia un “golpe blando” en su contra, se enteró de la presunta conspiración hace semanas. Las grabaciones ya estaban en poder del servicio secreto colombiano, y el mandatario habría escuchado los audios antes de acusar públicamente a Leyva en un discurso. El pasado 6 de mayo, en un acto en Bogotá, acusó directamente a Díaz-Balart de estar involucrado.

“Quien dirige la reunión no es un colombiano, es el senador de Estados Unidos Díaz-Balart, de extrema derecha (...) Él es el jefe y lo que buscan es usar el Congreso (colombiano) para tumbar al presidente, y si eso llegase a pasar debe estallar la revolución colombiana, porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos. ¡Y no renuncio!”, dijo el mandatario.

En un mensaje publicado este domingo en sus redes, Petro sostuvo que durante meses fue víctima de injurias por parte de Leyva y calificó su actitud como "una venganza bárbara y canalla", pese a haberle entregado el cargo de canciller "sin cálculos políticos", pensando que se lo merecía por su trayectoria. "Pensé engañado, que tenía una genuina vocación de paz", escribió el mandatario

Uno de los puntos clave de la disputa es el proceso de licitación para la impresión de pasaportes, que según Petro estuvo "impregnado de corrupción desde sus inicios". A pesar de haberle ordenado detener el proceso, Leyva permitió su avance. Petro también cuestionó la participación del hijo de Leyva en asuntos oficiales, describiéndolo como un "lobbista" en giras presidenciales.

El presidente recordó también sus años en el M-19 y explicó que Leyva, aunque cercano a los diálogos con las FARC, no tuvo un rol relevante en el proceso de paz de ese movimiento. "Pensé que había sido perseguido por su compromiso con la paz. Hoy creo que también buscaba otras cosas menos santas", dijo.

Petro vinculó la conducta de Leyva con lo que denomina "la oligarquía colombiana", a la que acusó de doble moral y de mantener una "historia de traición, asesinato y mentiras". Sostuvo que estas élites han oscurecido la historia del país, silenciando incluso a mandatarios, y deteriorando el sistema público para sostener sus privilegios.

La revelación periodística desató una oleada de reacciones. Francia Márquez negó haber participado en cualquier complot: “No existe la posibilidad de que me prestara a conspiraciones”, dijo en un comunicado difundido en sus redes en el que dijo tener "la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme" a pesar de las acusaciones.

“Este país necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”, escribió en X.

Una de las primeras en pronunciarse fue Laura Sarabia, quien llamó al plan "un atentado contra la democracia misma" además de contra Petro. "Ruin y miserable. No encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leyva. La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad", sentenció en un mensaje en sus redes.

Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial también se desmarcó de los alegatos de Leyva. “No tengo nada que ver con estas ideas del ex canciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje en el que remarcó que su objetivo es “derrotar a la izquierda democráticamente en las urnas el 31 de mayo de 2026”.