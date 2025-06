El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que espera participar como "ciudadano del común" en la asamblea nacional constituyente que quiere convocar pues él ya no será mandatario del país cuando eso pueda suceder.



"Ojalá, como ciudadano del común, pueda participar en la asamblea nacional constituyente que necesita Colombia. Eso el pueblo lo decidirá, porque el pueblo es el soberano único de Colombia", dijo Petro un acto público sobre los diálogos de paz de su Gobierno con las bandas de Medellín y en el que celebró la aprobación en el Congreso de su reforma laboral.



Petro, que comenzó su mandato de cuatro años el 7 de agosto de 2022, debe entregar el cargo en la misma fecha de 2026 a quien resulte elegido en las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo de ese año.



El presidente señaló el viernes en un mensaje en X, en el que se pronunció sobre la aprobación en el Congreso de su reforma laboral, que en las elecciones de 2026 "será entregada una papeleta para convocar la asamblea" nacional para cambiar la Constitución de 1991.



El mandatario aseguró que ahora "viene una discusión actual política y jurídica" de sus detractores que dicen que no tiene "derecho a convocar al pueblo". "El pueblo es el poder. ¿Cómo no se va a convocar cuando hay dudas? Pero todavía es más poderoso cuando no se convoca, sino cuando se autoconvoca", añadió el presidente.



El anuncio de Petro sobre la Constituyente, sin mayores precisiones, despertó de inmediato las primeras voces de rechazo, entre ellas la del presidente del Senado, el opositor Efraín Cepeda, quien recordó que solo el brazo legislativo puede proponer la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.



Si bien la Constitución colombiana prevé este mecanismo como vía para reformarla, su artículo 376 establece que debe aprobarse una ley por mayoría en ambas cámaras antes de someter la decisión a votación popular.



El antecedente de la papeleta para una asamblea constituyente en Colombia se remonta a 1990 cuando la sociedad civil, liderada por un movimiento estudiantil, consiguió que en las elecciones legislativas de ese año una tarjeta no oficial preguntara si debía convocarse ese mecanismo para cambiar una carta magna de más de cien años.



Aunque la llamada "séptima papeleta" no fue reconocida oficialmente, el entonces presidente de Colombia, Virgilio Barco, decretó el estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales de ese mismo año, lo que dio origen a la Constitución actual.