La realidad de Boca: no depende de sí mismo. El equipo de Miguel Ángel Russo acumula un empate y una derrota. Teniendo en cuenta que hasta diez días antes del comienzo del torneo Boca no tenía técnico, los resultados y lo visto hasta el momento muestran avances en el juego del equipo. Una igualdad que podría haber sido una victoria sobre Benfica y una caída que podría haber sido empate contra Bayern Munich. Sin embargo, "lo que podría haber pasado" no te clasifica. Los méritos no suman puntos, solo lo hacen los goles y los triunfos.

Con este panorama, Boca tiene una unidad y depende de otras variantes para pasar de etapa. El segundo puesto es la única ñchance que le queda al Xeneize, y ese puesto lo pelea con Benfica. Los teutones ya están en la siguiente ronda y esperan rival.

Boca, primero y principal, le tiene que ganar al Auckland por una abultada diferencia. Y, luego, esperar al resultado del duelo entre los equipos europeos. Boca necesita que Benfica pierda.

Pero, además de un triunfo propio y de una derrota ajena, tiene que superar el +6 que el club portugués acumula en la diferencia de gol. Por ejemplo, lograría la clasificación si vence 6 a 0 a Auckland y Benfica pierde 2 a 0 contra Bayern Munich. La combinación de resultados y el minuto a minuto serán los otros protagonistas de la jornada.





River quiere ser puntero

Los dirigidos por Marcelo Gallardo están invictos: triunfo contra Urawa Reds y empate contra Monterrey. Con este contexto, depende de sí mismo para meterse entre los 16 mejores.

Si River le gana al Inter, clasifica y lo hace como primero en su grupo.

Si River empata, también clasifica y su posición quedará atada al resultado de Monterrey. Si Rayados gana, la diferencia de gol marcará las ubicaciones finales. Incluso, si River pierde también dependerá del equipo mexicano.

En resumen: si River gana, clasifica. Si empata, Monterrey no debe ganar por una amplia diferencia. Si pierde, clasifica solo si Rayados no gana.





Qué dicen las estadísticas

La IA se mete en la previa con sus pronósticos y anticipa estos resultados:

- Boca tendrá un triunfo contundente contra Auckland: 4 a 0.

- Bayern Munich vencerá a Benfica, pero con margen estrecho: 2 a 1.

- Inter vs River: empate 2 a 2.

- Monterrey vs Urawa Reds: triunfo de Monterrey por 3 a 1.





Informe: Jorgelina Rocca