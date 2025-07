En las efemérides del 30 de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1905. Nace Pedro Quartucci

Nace Pedro Quartucci. Comenzó como boxeador y obtuvo la medalla de bronce como peso liviano en los Juegos Olímpicos de París, en 1924. Luego se pasó al cine y filmó decenas de películas. Sin embargo, sería más recordado por su rol en TV, como padre en La familia Falcón, en la década del 60. Falleció en 1983.

1930. Uruguay obtiene el primer Mundial de fútbol

Uruguay se consagra campeón del primer mundial de fútbol, en Montevideo. El bicampeón olímpico derrota a la Selección argentina por 4 a 2 en el estadio Centenario, en la reedición de la final olímpica de Ámsterdam, ganada dos años antes por los charrúas. El primer tiempo termina 2 a 1 para el conjunto albiceleste, pero los locales son imparables en el complemento. Guillermo Stábile, autor del segundo gol argentino, se consagra máximo artillero con ocho conquistas, en un torneo que tiene trece países participantes de tres continentes.

1941. El nacimiento de Paul Anka

Nace Paul Anka en Ottawa, Canadá. Logró la fama a fines de los 50 y comienzos de los 60 con temas como “Put Your Head On My Shoulder”. Adaptó al inglés el original francés de “My Way”, que tendría una versión icónica en la voz de Frank Sinatra y también fue cantada, entre otros, por Elvis Presley. Es ciudadano estadounidense desde 1990.

1957. Nace Ricardo Ragendorfer

En La Paz, Bolivia, nace Ricardo Ragendorfer. Hijo de padres austríacos, ha destacado como uno de los más importantes periodistas de la crónica policial. Trabajó en México. En la Argentina escribió en diarios como Sur y Tiempo Argentino, y en revistas como Cerdos y Peces y Gente. En 1997 publicó La Bonaerense con Carlos Dutil. De 2002 es la segunda parte: La Bonaerense 2. En 2016 apareció Los doblados, sobre las infiltraciones del Batallón 601 en la guerrilla. En 2017 se publicó la antología de crónicas El otoño de los genocidas. Dos años más tarde vio la luz Patricia. De la lucha armada a la seguridad, su biografía de Patricia Bullrich.

1966. Inglaterra gana su Mundial con un gol fantasma

Inglaterra derrota a Alemania Federal por 4 a 2 en la final de la Copa del Mundo que se juega en el estadio londinense de Wembley, ante casi 100 mil espectadores. El cotejo se define en tiempo suplementario, después de haber terminado igualado 2 a 2 en los noventa minutos. Es la segunda vez, después de 1934, que se precisa del alargue para definir al campeón. Geoff Hurst hace historia al anotar tres goles en la final. El tercer gol del partido, el segundo de la cuenta personal de Hurst, el que desnivela el marcador a los once minutos de la prórroga, es uno de los tantos más controvertidos de los mundiales: el delantero inglés remata, el balón da en el travesaño, pica en la línea y sale. Sin embargo, el árbitro suizo Dienst lo convalida. El de 1966 es el único título Mundial de fútbol de los ingleses.

1975. La desaparición de Jimmy Hoffa

Desaparece Jimmy Hoffa, en lo que marca el inicio de uno de los grandes enigmas del siglo XX en los Estados Unidos. El sindicalista tenía 62 años y se lo vio por última vez en el estacionamiento de un restaurante de un suburbio de Detroit. Se iba a encontrar con dos jefes de la mafia. Hoffa se había convertido en un hombre poderoso al frente del sindicato de camioneros durante décadas. Había caído en desgracia en los años 60 al pelearse con los hermanos Kennedy cuando comenzaron las investigaciones sobre la mafia. Fue condenado a prisión y Richard Nixon lo indultó en 1971. Sin embargo, había perdido el control del sindicato. Buscaba recuperar la conducción del gremio cuando desapareció. Se tejieron infinidad de hipótesis. En 1982 se lo declaró legalmente muerto. Su historia fue llevada al cine, con nombre cambiado, en F.I.S.T., protagonizada por Sylvester Stallone. Más tarde habría una biopic con Jack Nicholson, y Al Pacino lo personificó en El irlandés, de Martin Scorsese, que también indaga sobre su fin.

1981. El estreno de Tiempo de revancha

Se estrena Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain. Protagonizada por Federico Luppi, la película evade la censura de la dictadura con un argumento que, ambientado en las relaciones laborales, alude sutilmente al Estado terrorista. Un exsindicalista vuelve a trabajar en una cantera, en pésimas condiciones. Con un compañero fraguan un accidente, por el cual su amigo fingirá mudez para cobrar una indemnización. Su compañero muere y el personaje de Luppi lleva la simulación hasta las últimas consecuencias.

2007. Muere Michelangelo Antonioni

A los 94 años fallece Michelangelo Antonioni en Roma. Había nacido en Ferrara en 1912. Fue uno de los principales directores del cine italiano. Títulos como La noche, La aventura y El desierto rojo le dieron fama mundial. Su película más conocida es Blow Up, basada en el cuento “Las babas del diablo”, de Julio Cortázar.

2007. Fallece Ingmar Bergman

El mismo día de la muerte de Antonioni también se produce el deceso de otro nombre fundamental de la historia del cine: Ingmar Bergman. Muere a los 89 años en la isla de Fårö. El director y guionista sueco había nacido en Upsala. Hijo de un pastor luterano, comenzó como guionista. Fresas salvajes y El séptimo sello, estrenadas con diferencia de meses en 1957, lo lanzaron a la consideración mundial. Con La fuente de la doncella y Como en un espejo ganó dos Oscars al hilo a la mejor película extranjera. Luego vendrían, entre otros títulos, Persona, Gritos y susurros, Escenas de la vida conyugal, La flauta mágica, Sonata de otoño y Fanny y Alexander. Escribió un libro autobiográfico: Linterna mágica.

2012. Muere Héctor Tizón

En San Salvador de Jujuy fallece el escritor Héctor Tizón. Había nacido en 1929 en la localidad jujeña de Yala. Abogado, llegó a integrar el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y fue convencional constituyente en 1994 por la UCR. Su primera novela apareció en 1969: Fuego en Casabindo. Más tarde vendrían títulos como Sota de bastos, caballo de espadas, La casa y el viento, La mujer de Strasser y Extraño y pálido fulgor.

2014. Fallece Julio Grondona

Julio Grondona muere a los 82 años, 17 días después de la final que la Selección pierde ante Alemania en el Mundial de Brasil. Estuvo al frente de la AFA desde 1979. En sus 35 años de poder se ganó el Mundial juvenil de 1979, la Copa del Mundo de México 86, los mundiales juveniles de la mano de José Pekerman, dos Copas América y se consiguieron dos subcampeonatos del mundo.

Además, es el Día Mundial contra la Trata de Personas; y el Día Internacional de la Amistad.