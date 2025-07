El cierre total de Gaza a los periodistas internacionales continúa desde el 7 de octubre de 2023. La magnitud del genocidio sigue sin poder ser documentada y los profesionales que quedan dentro de la Franja son objetivos militares para Israel en su búsqueda por ocultar una realidad aterradora. Alrededor de 200 periodistas han muerto desde el comienzo de la última ofensiva israelí. Una persecución sobre la que Reporteros sin Fronteras afirma tener suficientes testimonios e imágenes para señalar una "intención deliberada" de atacar a la prensa por parte de Israel.

Ante la incapacidad de los canales informativos más tradicionales, en Gaza han surgido nuevas voces a través de las redes sociales. Muchos jóvenes, aprovechando el altavoz mediático que suponen estas plataformas, han decidido volcar sus esfuerzos en contar el día a día de la Franja y denunciar lo que está ocurriendo a través de Instagram, TikTok o YouTube.

Hala Alsosi, Mohammed Herzallah, Omar Shareed, Renad Attallah, Mohamed Al Khalidi y la fallecida Yaqeen Hammad, asesinada en un ataque israelí, se han convertido en algunos de los narradores de la realidad gazatí más importantes del momento. Con millones de seguidores a sus espaldas están consiguiendo mostrar la crudeza de la Franja a través del arte, la cultura y la resistencia palestina.

El fenómeno rutinario

Los desplazamientos forzados, las muertes de familiares y la hambruna son una constante para los gazatíes que continúan sobreviviendo dentro del enclave. Una realidad reflejada a través de los vídeos diarios que publica Mohamed Al Khalidi en su perfil de Instagram (@m7md_vo) con 2,6 millones de seguidores. Un joven gazatí que perdió a su hermano en junio de 2024 tras un ataque israelí dentro de una "zona segura". "Estábamos discutiendo quién iría primero al baño… justo entonces dispararon y una bala le dio en el pecho", relató en una publicación.

A los pocos meses Mohamed fue desplazado de su hogar, como la mayoría de la población, al sur de la Franja y obligado a vivir en tiendas de campaña. Unos meses en los que ha relatado una hambruna masiva y a la que ha intentado sobrevivir haciendo su propio huerto, criando palomas y cocinando los pocos cereales que podían conservar.

Una situación que también se traslada a la vida de Mohammed Herzallah y Omar Shareed (@omarherzshow), dos jóvenes gazatíes que tuvieron que refugiarse en las calles de su ciudad, Deir al-Balah. Entre bombas y con sus casas destruidas, el único propósito de estos dos amigos ha sido narrar su vida diaria en una zona de guerra a su millón de seguidores y tratar de denunciar desde su propia historia la masacre israelí que ha asesinado a varios de sus familiares y amigos.

Además del activismo en redes, sus acciones también se trasladan a la realidad en la Franja. Mohammed y Omar han organizado torneos de ajedrez y partidos de fútbol, deporte al que son muy aficionados como se observa a lo largo de los vídeos, donde lucen varias camisetas de equipos y selecciones.

También ayudan al resto de la población a conectarse a internet gracias a eSIMs, ya que Israel boicotea constantemente la conexión en la Franja. También acuden a ellos ciudadanos que necesitan hacer pagos online, instalar nuevas aplicaciones en sus teléfonos, descargar películas o ver partidos de fútbol. "Somos como el centro de internet de Gaza", señaló Omar en uno de sus vídeos de Instagram.

Reivindicación de la cultura e identidad palestina

El baile, la gastronomía y otros elementos importantes de la identidad palestina también están muy presentes entre las voces palestinas más importantes en redes. Renad Attallah, embajadora de la ONG Human Concern International y activista con más de un millón se seguidores en Instagram (@renadfromgaza), difunde en la mayoría de sus vídeos recetas locales —labneh, ghazzawi kunafa, maqluba, etc.— con los pocos alimentos que tiene en casa debido a la falta de ayuda humanitaria.

No obstante, Attallah no se ha podido librar de las críticas por parte de usuarios proisraelíes, quienes le acusan de mentir sobre la hambruna que está sufriendo debido a que tiene ingredientes para poder cocinar. Pese a sus 11 años de edad, la activista replica constantemente las críticas señalando el alto coste que afrontan los gazatíes por los alimentos y critica que sean ellos los que tengan que valorar si están o no bajo hambruna. "Para que lo consideréis una hambruna, ¿debemos tener la ropa rasgada, estar despeinados, coger un cuenco de arena y comérnoslo?", critica Attallah.

El dabke, una de las principales danzas palestinas, representa una forma de resistencia cultural que encarna a la perfección Hla Susi en Instagram, donde publica vídeos bailando entre escombros y denunciando la destrucción de su hogar y el de sus amigos. Pese a que su sueño de poder estudiar en el extranjero se ha visto truncado por el genocidio israelí, relata cómo continúa acudiendo a las improvisadas escuelas de los campamentos y estudiando en su tienda de campaña.

Víctimas del genocidio

Susi, al igual que muchos niños y niñas de la Franja, han sido víctimas directas o indirectas de la masacre perpetrada por el Ejército israelí. La joven cuenta de vez en cuando los avances de su padre, que tuvo que ser amputado de una pierna, debido a que la falta de medicinas agravó su diabetes y le generó gangrena.

Los ataques israelíes que han asesinado a alrededor de 16.503 niños desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud gazatí, también acabó con la vida de Yaqeen Hammad el 23 de mayo de 2025. Una joven gazatí de 11 años, conocida como "la influencer más joven de Gaza", que intentaba dar consejos prácticos de supervivencia para la vida diaria bajo los bombardeos, como recomendaciones sobre cómo cocinar con métodos improvisados cuando no había gas.

Su labor tanto en redes como de activista provocó una avalancha de mensajes tras conocerse su muerte. "Puede que su cuerpo ya no esté, pero su impacto sigue siendo un faro de humanidad", comentó en X Mahmoud Bassam, fotoperiodista de Gaza.

Destrucción de las comunicaciones y censura

Además del asesinato constante de civiles, Israel ha destruido redes de comunicación, atacado instalaciones de prensa, provocando apagones de internet de hasta 11 días y llevando a un silencio mediático casi total. La infraestructura mediática ha sido reducida a escombros y el acceso a fuentes primarias de información —como testimonios, imágenes y cifras independientes— se ha vuelto prácticamente imposible.

En este contexto, incluso plataformas como Instagram, TikTok o YouTube también forman parte de las campañas que buscan silenciar contenidos críticos o limitar el alcance de los creadores palestinos. Las denuncias de shadow banning (reducción deliberada del alcance) o eliminación de contenido bajo supuestas violaciones de normas comunitarias se han multiplicado, dificultando todavía más que la comunidad internacional conozca la dimensión de lo que ocurre en la Franja.

Por todo ello, los móviles en Gaza son ahora herramientas vitales para documentar y denunciar lo que el bloqueo pretende ocultar. Frente al silencio que trata de imponer Israel, el testimonio directo de Alsosi, Mohammed y Omar, Attallah o Al Khalidi son fundamentales para que las voces gazatíes no desaparezcan. Sus narrativas no solo retratan el horror, sino que también preservan una identidad cultural que Israel busca arrasar junto con los edificios y sus vidas.