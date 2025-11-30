Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de noviembre

Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874

Temas en esta nota:

El País

ANDIS

Renunció Fabbri, abogado que defendió a Calvete en una causa por explotación económica de “prostitución ajena”

Otro funcionario de Andis, afuera

Siguen sin obtener grandes concesiones por parte del Gobierno Nacional

Los gobernadores, entre las negociaciones con Milei y la pelea por el 2027

Por Analía Argento

Entrevista con el camarista de Casación Federal Alejandro Slokar

“Quieren reinstalar la impunidad”

Por Luciana Bertoia

Conciencia de clase

Por Jorge Alemán

Economía

El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”

El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional

Por Leandro Renou

Contradicciones

Por Hernán Letcher

Efecto dominó en la industria

La caída en la línea blanca afecta al acero

Central Hidroelectrica Salto Grande

El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización

Hidroeléctricas para los privados

Sociedad

Hincha de la Selección Argentina sigue festejando en Avellaneda

Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca

📰 El hombre que hizo de la promesa una bandera - Clone

Por Juan Funes

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 30 de noviembre

Antivacunas en el Congreso

Los ministerios de salud nacional y provinciales se expresaron, pero excluyeron a las provincias de Buenos Aires y Formosa

Una declaración en favor de las vacunas

Deportes

El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios y es semifinalista

Torneo Clausura: Estudiantes venció a Central Córdoba y sigue en carrera

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

El piloto argentino largará 20° este domingo en Qatar

Un sábado muy complicado para Colapinto: “Manejé mal toda la qualy”

Final Copa Libertadores: Palmeiras - Flamengo

El conjunto carioca le ganó 1-0 a Palmeiras en la final de Lima

Copa Libertadores: Flamengo, el primer tetracampeón de Brasil

Oscar Piastri

Lando Norris buscará asegurar su primer título mundial

La Fórmula 1 puede tener un nuevo campeón

Por Malva Marani