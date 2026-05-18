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El Partido Popular no consiguió la mayoría absoluta
La derecha retuvo Andalucía, pero tendrá que pactar con los ultras de Vox
Los comicios en la región más poblada de España cerraron el ciclo electoral de 2026, en el que el PSOE quedó por debajo de su piso histórico y creció el grupo de izquierda Adelante Andalucía.
18 de mayo de 2026 - 21:31
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Juanma Moreno, candidato del Partido Popular, busca continuar como presidente regional.
EFE. EFE
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