La decisión del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que impuso una tobillera electrónica, arresto domiciliario y otras medidas cautelares contra el ex presidente Jair Bolsonaro por coacción, obstrucción a la Justicia y atentado contra la soberanía nacional, tuvo una repercusión positiva entre parlamentarios negros y de izquierda.

Diputadas y diputados celebraron el avance de las investigaciones y acusaron al ex presidente de traición, intento de golpe y conspiración con intereses extranjeros.

La medida responde a un pedido de la Policía Federal, que señaló maniobras ilícitas de Bolsonaro y del diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) con autoridades estadounidenses para presionar al STF e interferir en la Causa Penal 2668.

“Bolsonaro es un traidor a la patria”

La diputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) destacó que las medidas garantizan que Bolsonaro, en caso de ser condenado, cumpla la pena. “Que Bolsonaro lo entienda de una vez: los crímenes que vos y tu familia cometieron, atentando contra la soberanía de nuestro país, no les sirvieron de nada. Brasil no se amedrentó y nuestra Justicia no se acobardó”, escribió en sus redes sociales.

La también diputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) sostuvo que las medidas representan la respuesta institucional necesaria frente a actos golpistas. “Bolsonaro va a tener que usar tobillera electrónica, no podrá usar redes sociales y deberá mantenerse alejado de cualquier embajada extranjera. Está pagando el precio por ser un traidor a la patria y un golpista”, declaró.



En otra publicación, Talíria se refirió a las pruebas recolectadas por la Policía Federal: “Bolsonaro escondía un pendrive en el baño. La PF también encontró 14 mil dólares. Estaban planeando la fuga. La acción llegó en el momento justo. Bolsonaro es el jefe de una organización criminal que intentó dar un golpe de Estado y atentó contra la soberanía nacional. Bolsonaro tiene que ser condenado y preso”, afirmó.

La diputada Benedita da Silva (PT-RJ) fue tajante: “¡Bolsonaro jugó en contra de Brasil!”. Por su parte, el diputado Orlando Silva (PCdoB-SP) compartió un video del ex presidente en el Senado y lo ironizó: “El que antes se hacía el guapo. Se derritió en el recinto. El machito fanfarrón se volvió un corderito arrepentido”.

El diputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF) afirmó que Bolsonaro actuó como conspirador. “Un fragmento de la decisión del ministro Alexandre de Moraes deja en claro la conspiración de Bolsonaro, ¡traidor del Brasil!”, escribió. Además, destacó la declaración del magistrado del STF en defensa de la soberanía: “Un país soberano como Brasil siempre sabrá defender su Democracia”.



Acusaciones de traición y conspiración

La Policía Federal sostuvo que Jair Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro, ambos afiliados al Partido Liberal (PL), intentaron influir sobre autoridades de Estados Unidos para imponer sanciones contra Brasil, con el objetivo de desestabilizar al STF e impedir que el ex presidente fuera responsabilizado en el proceso penal en curso.

Según Alexandre de Moraes, ambos habrían cometido actos ilícitos que configuran coacción durante el proceso, obstrucción a la investigación y atentado contra la soberanía. Para los parlamentarios negros, el intento de involucrar a un gobierno extranjero en la política interna brasileña confirma el carácter antidemocrático y entreguista de la actuación de Bolsonaro tras el fin de su mandato.

Publicado originalmente en: almapreta.com.br