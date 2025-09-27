Este sábado 27 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se espera una jornada con tormentas por la mañana, lluvias a la tarde y nublado durante la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 18 grados, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

El domingo mejorarán las condiciones. Ya sin probabilidad de precipitaciones, el cielo se presentará ligeramente nublado. Los registros térmicos marcarán 11 grados de mínima y 22 de máxima.

Para el lunes se espera cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de los 13 a los 22 grados.