En las efemérides del 27 de septiembre sobresalen estos hechos que un día como hoy ocurrieron en la Argentina y el mundo:

1936. El Alcázar de Toledo

Concluye el asedio al Alcázar de Toledo, un hecho relevante del comienzo de la Guerra Civil Española. Los republicanos tomaron Toledo el 21 de julio, tres días después del fallido golpe que inició la guerra, y los soldados que respondían a los alzados se refugiaron en el Alcázar, a las órdenes del general José Moscardó. La llegada de las tropas del general franquista José Enrique Varela terminó con el asedio de más de dos meses y los defensores del Alcázar fueron considerados héroes por Franco.

1957. El Programa de La Falda

El sindicalismo nucleado en las 62 Organizaciones se reúne en Córdoba y lanza el Programa de La Falda, el primer gran manifiesto de la clase obrera desde la caída de Juan Domingo Perón. Se reclamó control estatal del comercio exterior, expropiación de los latifundios, control obrero de la producción y control popular de los precios, entre otras medidas. El programa de La Falda se profundizaría en Huerta Grande, en 1962, y más tarde en el programa de la CGT de los Argentinos, el 1º de mayo de 1968.

1970. Nace Pedro Mairal

En Buenos Aires nace Pedro Mairal, uno de los más significativos escritores argentinos de su generación. Irrumpió en 1998 con Una noche con Sabrina Love, que le valió el Premio Clarín de Novela. Dos años antes había publicado el poemario Tigre como los pájaros. De 2001 es su volumen de cuentos Hoy temprano. La publicación de su segunda novela, la distópica El año del desierto, lo confirmó en 2005 como un nombre clave de la joven narrativa. Entre otros títulos posteriores figuran las novelas Salvatierra y La uruguaya, los cuentos de Breves amores eternos, Pornosonetos y El gran surubí.

1974. El asesinato de Silvio Frondizi

La Triple A asesina a Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi. Tenía 67 años. Había fundado Praxis y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, además de formar el Frente Antiimperialista y Antidictatorial. El grupo paraestatal se lo llevó de su departamento porteño y lo acribilló en los bosques de Ezeiza. También asesinó a su yerno, Luis Mendiburu.

1975. Últimas condenas a muerte de Franco

Francisco Franco confirma la sentencia de muerte de cinco presos políticos, que son fusilados ese mismo día. Son las últimas ejecuciones en la España franquista, dos meses antes de la muerte del dictador. El repudio mundial se hace sentir: el Vaticano condena la medida y hay marchas de protesta en capitales europeas.

2000. Adiós a Cuchi Leguizamón

Muere Gustavo Cuchi Leguizamón, una figura fundamental del folklore argentino. Fallece en su Salta natal, dos días antes de cumplir 83 años. Compuso más de 800 temas y armó dupla con el poeta Manuel Castilla, con quien escribió clásicos como La Pomeña y Balderrama. En 1967 apadrinó la formación del Dúo Salteño.

2014. Muere Raúl Carnota

Fallece Raúl Carnota, guitarrista y cantautor. Tenía 66 años. En su juventud pasó por los Huanca Hua y en los 70 integró el grupo de Adolfo Ábalos. Formo un trío con el pianista Eduardo Spinassi y el percusionista Rodolfo Sánchez y grabó más de diez discos, entre los que destaca el que realizó en 1983 junto con Suna Rocha.

Además, es el Día Mundial del Turismo; y en la Argentina es el Día de la Conciencia Ambiental.