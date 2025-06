El Senado de Colombia aprobó el proyecto de reforma laboral del presidente Gustavo Petro, rechazado en abril y resucitado luego de que el mandatario promoviera una consulta popular para someter su propuesta al voto ciudadano. "Un paso histórico hacia el trabajo digno", celebró la presidencia colombiana en su cuenta en X. Como el texto aprobado en el Senado tiene algunos cambios con respecto al adoptado el pasado mes de octubre por la Cámara Baja, resta el trámite de conciliación entre ambas cámaras. La iniciativa busca que la jornada laboral termine a las 19 y no a las 21 horas, como sucede en la actualidad, que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social y que se establezca un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros puntos.

"El mayor legado a los trabajadores"

La Cámara Alta dio luz verde a la reforma con 57 votos a favor y 31 en contra, e incluyó todos los puntos que el gobierno de Petro considera vitales. La aprobación del texto se dio con la ausencia del senador opositor Miguel Uribe, también candidato a la presidencia de Colombia, hospitalizado en estado crítico desde hace más de una semana tras ser baleado durante un acto proselitista en Bogotá.

"Estamos satisfechos por lo que se hizo aquí en el Senado. Este es el mayor legado del gobierno de Petro a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Sin embargo, hace falta la conciliación, que es el último punto y se tiene que hacer antes del próximo viernes", día en que termina el periodo ordinario de sesiones legislativas, expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En la misma sesión del martes, los senadores rechazaron por segunda vez una iniciativa del gobierno de Petro para que los colombianos decidan en las urnas sobre el futuro de la reforma laboral, propuesta cuando el Senado no adoptó en abril un primer proyecto legislativo al respecto. La realización de una consulta popular ya había sido rechazada por la Cámara Alta en mayo.

Petro, que el pasado fin de semana convocó vía decreto una consulta popular con 12 preguntas sobre la reforma laboral, insistió el martes en X en que la medida "sigue vigente" en tanto el Congreso no apruebe el proyecto de ley del gobierno. Como la consulta planteaba las 12 preguntas originales relacionadas con la reforma laboral y sumaba cuatro más sobre el sistema de salud, el presidente colombiano afirmó que "solo dos personas traicionaron la gran coalición en favor del derecho de los trabajadores, y hacen el quórum, si no, hoy estaríamos a dos días de tener consulta popular con las preguntas sobre el sistema de salud".

A la espera de la conciliación

Petro convocó por decreto la consulta popular el pasado 11 de junio, al argumentar que el proyecto que debatía no se parecía en nada a lo propuesto por el gobierno. Por esa decisión, al mandatario le llovieron críticas y demandas ante el Consejo de Estado (máxima autoridad de lo contencioso administrativo) y la Corte Constitucional, al considerar que esa medida es inconstitucional.

La oposición sostiene que el mecanismo de consulta popular es muy costoso y busca en realidad iniciar una campaña oficialista con miras a las presidenciales de 2026, en las que Petro está impedido legalmente de postularse a la reelección. A fines de mayo, miles de personas marcharon en varias ciudades del país convocadas por Petro para defender la realización de la consulta.

Ante esta situación, el ministro Benedetti manifestó que lo aprobado el martes se parece a lo que busca el gobierno y que una vez que se haga la conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado, el gobierno derogará el decreto con el que convocó la consulta. "La ley es ley hasta que se vota la conciliación, entonces si no se vota la conciliación no es ley. La propuesta es que una vez que (la ley aprobada por el Senado) se parezca a la de la Cámara, que ya se parece bastante, entonces no hay consulta popular", agregó el ministro del Interior.

La reforma aprobada incluye el aumento de dos horas diarias de recargo nocturno, que actualmente empieza a las 21 horas y fue fijado a las 19 horas, aunque el gobierno quería que fuera a las 18 horas; que el contrato de aprendizaje de los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tenga carácter laboral; y garantías de los derechos sindicales y la regulación del trabajo en plataformas digitales, entre otros.

Además el artículo elimina la modalidad de concentrar jornadas en cuatro días con tres días de descanso. Todo tiempo trabajado fuera de los horarios pactados será considerado como tiempo extra. También se prohíbe asignar dos turnos diarios a un mismo empleado, salvo en cargos especiales. El último éxito del gobierno fue la aprobación de la jornada semanal de cuatro días en lugar de los cinco actuales, una propuesta que habían liderado los partidos de la oposición, el Conservador y el Centro Democrático.

Los senadores de la oposición salieron a criticar de todas formas la aprobación de la reforma. "Condenan a la quiebra a las micro y pequeñas empresas. Condenan a la frustración de la ilusión de los aprendices del Sena", dijo el senador uribista Carlos Meissel. La laboral es una de las múltiples reformas que presentó Petro en el Congreso, de las cuales solo han conseguido superar el trámite legislativo la tributaria y la pensional, mientras que las de salud o educación fueron rechazadas.