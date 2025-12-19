Omitir para ir al contenido principal
El gobierno festeja mientras deja un tendal de heridos.
Radiografía del ajuste del gobierno libertario
El recorte del gasto público se explica por el ajuste sobre los jubilados, el recorte de subsidios energéticos y el freno de la obra pública.
Por
Mara Pedrazzoli
19 de diciembre de 2025 - 20:52
Los jubilados fueron el sector más afectado por la motosierra.
Inocencia fiscal, con tratamiento express
La ley favorable a los evasores ingresó al Senado
El País
Otro ataque del Gobierno a los jubilados
Milei y la reforma jubilatoria: el plan para reemplazar el sistema previsional por bonos
Por
Natalia López Gómez
Quedó afuera el Capitulo 11
El Presupuesto 2026 se tratará sin cambios en el Senado
En CABA, Entre Ríos y Santa Fe
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex programa Procrear
Interpretarán la "Misa Criolla"
Artistas unidos por “Cristina Libre”
Economía
Sociedad
Deportes
Forster Gillet y Guillermo Tofoni
Imputaron por lavado de dinero a los empresarios favoritos de Milei para privatizar los clubes de fútbol
Van por su segunda estrella de la temporada
Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás
Delincuentes informáticos tuvieron acceso a la infraestructura informática del club
River fue víctima de un cyberataque