Tras el pedido de intervención por parte del Ejecutivo provincial al municipio de Salvador Mazza, debido a la imputación por enriquecimiento y asociación ilícita entre otros cargos, que pesa contra su intendente, Rubén Méndez, cuatro integrantes del Concejo Deliberante de aquella ciudad viajaron a Salta para pedirle al gobernador que no avance con la imposición de un nuevo jefe comunal debido a que allí no existe “caos institucional” como argumenta el gobierno, sino que se está respetando lo que dicta la Carta Orgánica municipal, y aseguraron que reina la “paz social”.

El tratamiento express de los senadores el último jueves, cuando la imputación de Méndez estaba aún fresca y su pedido de licencia había sido aceptado por el cuerpo deliberativo de aquella ciudad del norte, en la frontera con Bolivia, generó bronca entre los ediles que desde hace un año llevan adelante un juicio político contra el intendente por mal desempeño de sus funciones, y porque denuncian que no se está respetando la autonomía municipal.

Debido a la celeridad que se le dio desde el Ejecutivo provincial al pedido de intervención, que este martes alcanzaría su sanción en Diputados, la tarde del domingo realizaron una reunión de urgencia en la que elevaron una carta abierta a los legisladores provinciales pidiendo que no acompañen la “intromisión del gobierno”, y recordándoles que, siguiendo con lo que manda la Carta Orgánica municipal y el artículo 176 de la Constitución provincial, quien se encuentra ejerciendo la jefatura comunal de manera interina es la presidenta del Concejo, María Esther Valdiviezo.

En esa carta, firmada por ocho de los nueve ediles, acentuaron que las intervenciones “lejos de traer soluciones a los municipios, tuvieron un desempeño desastroso en perjuicio de las comunidades intervenidas”. “Creemos que el Ejecutivo está tratando de justificar la intervención forzando una situación que no existe en la realidad de nuestra localidad”, expresaron en otro párrafo, y añadieron que ese acto representaría un “golpe”, violando el artículo 17 de la Constitución provincial que “reconoce las autonomías municipales”.

La nota también rechaza que nadie del Ejecutivo se haya comunicado con los concejales, “sino que muy por el contrario recibieron al señor Méndez el día viernes 15”, haciendo alusión al encuentro que mantuvo el intendente, por ahora en uso de su licencia, con el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes en pleno Grand Bourg.

Ayer por la mañana, cuatro de ellos llegaron a Salta para solicitar un encuentro con Sáenz, quien no los atendió debido a que aún se encontraba en la ciudad de Tartagal, ya que el domingo asistió a la inauguración de la Casa de la Cultura de esa ciudad. Los ediles que viajaron fueron, María Valdiviezo, Fabián Renfiges, Cristian Crauzas, y Raúl Arroyo.

En una conferencia de prensa que brindaron en pleno centro, la intendenta interina, acérrima opositora a Rubén Méndez en toda su gestión como concejala, se mostró sorprendida de que el mandatario provincial “aún esté en Tartagal”, y contó que lo esperarían hasta hoy “para ver si nos quiere atender”.

Con respecto a Pablo Outes y su reunión con Méndez, Valdiviezo expuso que ella cuando ganó su banca de concejala en el 2019, lo había acompañando la lista 700, de Gustavo Sáenz, “donde se pregonaba que teníamos que ir contra la corrupción y queríamos hacer una gestión transparente”. “Pero desde que ejerzo mi función el único que me recibió fue (Ricardo) Villada, y fue antes de la pandemia”, acotó. Pero lamentó que a pesar de que Outes visitó más de una vez Salvador Mazza y se reunió con su intendente, “nunca se dignó a atendernos a los concejales”.

La intendenta interina reiteró que “no hay crisis institucional como dicen desde el gobierno, porque el Concejo Deliberante se puso al frente y está sacando el pueblo adelante sin conflictos”. “Todo esto que pasó y que vimos”, dijo por los allanamientos en los que encontraron cientos de millones de pesos, dólares, euros y autos de alta gama en posesión de Méndez, “nosotros lo denunciábamos hace rato sin que nadie haga nada, y ahora nos dicen que no somos capaces de sacar el pueblo adelante”.

Valdiviezo aclaró que ella y todos los concejales se niegan a la intervención “tienen que llamar a elecciones inmediatamente”. “Esto no es una cuestión de un enfrentamiento político como lo quieren hacer ver, somos de distintos partidos que estamos peleando contra la corrupción y no queremos que se tape”, expresó, y lamentó que hasta aquí ninguno de los diputados de ese departamento se comunicaron con ellos para escuchar su posición.

Tanto ella como el concejal Crauzas, llegaron al Concejo en las filas del saencismo, pero afirman que en el último tiempo decidieron dejar ese espacio e integrar Ahora Patria y el Pro “porque nos corrieron de la escena para proteger al Méndez”, confió Crauzas a este medio.

Renfiges pertenece a la UCR, y Arroyo al Frente de Todos, quien en diálogo con Salta/12, explicó que acompañó a la comitiva “para que quede en claro que todos estamos denunciando lo que sucede, no solo es un espacio, y porque queremos que respeten nuestra autonomía”.

Fabián Renfiges afirmó que el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, recibió a Méndez “dos días después de los allanamientos, cuando a nosotros hace más de un año que ni él ni el gobernador nos atienden ni nos contestan un mensaje, por eso tuvimos que venir hasta acá”. Pero destacó que en los pocos días que lleva al frente del Ejecutivo municipal María Valdiviezo, “demostró cómo se debe gestionar con transparencia y va a investigar todo lo que ahí se hacía”. “Creo que la premura a intervenir hace evidente que hay algo atrás de todo esto, porque no tenemos piquete, ni paro, nada, todo está funcionando normalmente”, concluyó.

En su viaje a Tartagal, Gustavo Sáenz le contestó al medio local La Cruda, que el municipio se intervendría por la situación que está viviendo ese pueblo, pero no quiso contestar el porqué de la urgencia para avanzar con dicho pedido, “es una crisis de gravedad institucional y por eso actuamos en consecuencia”, indicó. Para luego aclarar efusivamente, despegándose del imputado, que no llegó a ocupar su cargo bajo la fuerza que él lidera, “nosotros lo acompañábamos y ayudábamos como lo hacemos con cualquier intendente”, añadió.