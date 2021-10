El nuevo faltazo que anticipó el ex presidente Mauricio Macri en la causa por el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, donde fue llamado a declarar este miércoles, despertó las críticas de los parientes de los submarinistas. "Desde que fue llamado por primera vez a indagatoria está jugando un juego más mediático que judicial", denunció Luis Tagliapetra, querellante y padre de una de las víctimas de aquel 15 de noviembre de 2017, y anticipó que se podría declarar "en rebeldía" al líder de Juntos por el Cambio.

Macri se pronunció este martes por primera vez sobre la causa para desligarse del espionaje sobre los familiares de las víctimas, que mantuvieron largos meses de protesta en Mar del Plata y en la Plaza de Mayo, y acusar al juez que lo investiga por incompetente. " Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", se victimizó Macri, eje de su estrategia judicial.

"Lo único que hay en el expediente es un escrito donde él presenta sus abogados y hace una serie de aseveraciones que no tienen sustento jurídico; desconoce la potestad del juez Martín Bava pero no hace ningún planteo en ese sentido, ni recusatorio ni de incompetencias", detalló Tagliapetra.

El padre de una de las víctimas y querellante anticipó que si Macri no se presenta mañana miércoles podría motorizar un nuevo pedido para que se lo declare "en rebeldía", tal como hizo el 7 de octubre último cuando el exmandatario resolvió no asistir a la declaración indagatoria. "Puede declarar o no, presentar un escrito o prueba, todo lo que la ley le permite, pero lo que no debería hacer es no presentarse", advirtió Tagliapietra.

Por su parte, la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria, sostuvo en un comunicado que la decisión de Macri "indigna porque no sólo su incumplimiento con su deber ciudadano expone el desprecio a las otras partes sino que también deja a la vista el desprecio por las leyes argentinas y por el resto de argentinos que sí cumplen con sus obligaciones".



"Macri imputado y ausente tiene las chicanas legales, pero esta querella tiene las pruebas en su contra", señaló el texto, y agregó que el exmandatario es "dueño de los relojes pero nosotros somos dueños del tiempo".

La vuelta de Macri al país



Macri regresó al país y resolvió que no se presentará mañana miércoles a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan. "El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver", se defendió Macri desde las redes sociales, algo que aún no tuvo correlato en la causa judicial.

El expresidente se reencontró con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, con quien acordó la estrategia de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria cuya primera fecha prevista fue el 7 de octubre. Algo que se espera que ocurra mañana miércoles. En el texto se optaría por recusar al juez y cuestionar la investigación para exigir la nueva postergación.