El exministro de Defensa, Agustín Rossi, salió al cruce de Mauricio Macri por no presentarse a la declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y recordó que el expresidente "no tiuene ninguna autoridad política ni jurídica para restarle competencia al juez".

En diálogo con AM750, Rossi cuestionó el faltazo de Macri en la indagatoria prevista para este miércoles. El expresidente fue citado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, para dar explicaciones en la causa que busca dilucidar cómo fueron las tareas de seguimiento y espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre noviembre de 2017 y mediados de 2018.

Grupo Octubre · Agustín Rossi

Macri regresó ayer a la Argentina y a través de Twitter anticipó que no se presentaría a la indagatoria bajo el argumento de que el magistrado "vulneró" sus garantías "desde el primer minuto". "Me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver", aseguró, y dijo que según le explicó su abogado es una imputación que busca perseguirlo.

Para Rossi, “la no presentación busca escapar al procesamiento". "Probablemente por las pruebas que se presentaron en su momento, que yo las vi porque acompañé esa denuncia. Por eso el procesamiento cae como una consecuencia lógica”, indicó el exministro.

Esta mañana, una de las querellas de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, a cargo de la abogada Valeria Carreras, presentó un escrito en el que solicitó la declaración de rebeldía del expresidente y su detención. "En virtud de no haberse presentado en el día de la fecha a laindagatoria. Y en base a los dichos de su defensa que han trascendidopor fuera de la causa", señaló el escrito, al que accedió Página/12.

Solicitud Orden de Detención by Euge Muzio

Rossi recordó que se tratade una causa en la que Macri "no sólo es el responsable político e institucional, sino que es usuario en forma directa de la información que se obtiene por miembros de la Agencia (Federal de Inteligencia) de esa acción de espionaje”.

Al referirse a la causa, consideró que “primero cayó en Mar del Plata porque es una denuncia que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre una acción de inteligencia ilegal que llevó adelante la agencia de la AFI de Mar del Plata. Después se declaró la incompetencia del juzgado federal de Mar del Plata para que caiga en Dolores y el juez Martín Bava ahora es el que está a cargo de ese juzgado”.

Por otra parte, Rossi recordó que ante cada llamado a indagatoria, Cristina Kirchner se presentó ante la Justicia. "Ante situaciones similares, la vicepresidenta fue citada a ocho indagatorias por parte del exjuez Claudio Bonadio y concurrió permanentemente cada vez que la justicia lo pidió. De hecho todos nuestros funcionarios y compañeros siempre que fueron citados estuvieron acorde a derecho”, sintetizó.