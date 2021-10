Sí, aún acá, acá más que nunca



más que antes

sabemos y miramos lo que pasa

lo que Ustedes están haciendo

con el mundo que les dejamos.





¿Qué otra cosa hacer con nuestro tiempo?





Sí, allá estaba, Colin Powell,

allá se encontraba Usted

parado frente a mi Guernica

una réplica es cierto

y sin embargo mi visión

de aquello que cayó

sobre los hombres y sobre las mujeres

y sobre los niños los niños

más que nada sobre ese niño

en Guernica ese día en 1937

desde el cielo.

Claro que Guernica ya no estaba.



La habían cubierto, nuestra Guernica,

cubierta para que Usted pudiera hablar.

Allá en el edificio de la ONU en Nueva York.

Para que pudiera hablar sobre Irak.

Para que Guernica no lo molestara.





¿Por qué habría de molestarle

perturbarle?

¿Por qué no exigió que la cubierta

se removiera?

la pintura

se revelara?





¿Por qué no señaló hacia el caballo

que gritaba y moría

que moría y moría una y otra vez

la mujer con el niño para siempre muerto

en sus brazos

el niño al que amparo ahora y acá en esta oscuridad

el niño que mira conmigo

mientras Usted, Colin Powell,

habla

y habla

y habla más.

¿Por qué no dijo, Colin Powell,

este horror lo hizo aquel tirano?

¿Por qué no dijo

esto ya se hizo y deshizo en Irak?

¿Por qué no dijo esto es lo que ese hombre quiere hacer con el mundo?

¿Por qué no quiso usar Guernica

para probar

lo que Usted tenía que probar?





¿Tuvo miedo de la madre?

Tuvo miedo de la imagen de la madre

miedo de la imagen que saltaría desde el cuadro

desde la imagen aullando la madre

son ellos que van a bombardear

desde lejos

son ellos que han de matar

al niño

no no no

él es el que mata ellos ellos

desde la distancia de las bombas

y nosotros lejos de los ojos

y siempre cerca de la muerte

nosotros encerrados en la muerte





Tuvo miedo de aquello

que el caballo

mostraría al mundo en el futuro

que se aproxima

tres mil misiles cruise durante la primera hora

cayendo sobre Bagdad

diez mil Guernicas

cayendo sobre Bagdad

desde el cielo

de la primera hora





Tuvo miedo de mi arte

lo que sigue denunciando

más que sesenticinco años más tarde

la historia que se sigue contando

la mirada mía que sigue peligrosa

esa luz colgante

como el ojo de un muerto

mi ojo que te mira desde la muerte





ten cuidado cuídate





cuídate del ojo del niño

en lo oscuro





te has de juntar con nosotros

con el niño y conmigo

con el caballo y la madre

acá al otro lado





te nos vas a juntar luego luego

en un viaje que todos hacemos

todos

Colin

Colin Powell





¿es por eso que me tuviste

miedo?

te has de juntar

y entonces una eternidad

mirando

mirando

nada más que mirando

junto a nosotros

y a los muertos lejanos

no sólo los de Irak

no sólo esos muertos





¿fue por eso que tanto miedo

tuviste de aquel ojo en lo oscuro?





mirando

tus propios ojos abiertos a la fuerza

teniendo que mirar

el mundo que dejaste





no hay otra cosa que hacer

con nuestro tiempo





condenado a mirar una

y otra vez

a nuestro lado

hasta que no queden más Guernicas

hasta que los que viven entiendan





y sólo entonces, Colin Powell,

sólo entonces





un mundo sin Guernicas





y entonces

sólo entonces sí

Usted y yo

sí entonces sí

podremos descansar

Usted y yo

Usted y yo y el niño que murió.





* Colin Powell murió el 18 de octubre de 2021 a los 84 años. Publicado originalmente en Página/12 del 16 de marzo de 2003.