A once años de su asesinato, el Partido Obrero homenajeó al joven militante Mariano Ferreyra en dos actos: el primero, encabezado por la corrientes principal del partido, se llevó a cabo en Barracas, sitio donde ocurrió el crimen. El segundo, convocado por la organización Política Obrera - Tendencia del Partido Obrero, tuvo lugar en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda) del Ferrocarril Roca. Los dirigentes coincidieron en que la vigencia de la lucha de Ferreyra continúa en la defensa de los derechos laborales al igual que hace once años. En las redes sociales también lo recordaron.

El 20 de octubre del 2010 fue la última vez que Mariano Ferreyra, de 23 años, luchó contra la precarización laboral y por un mundo más justo. En la esquina de las calles Luján y Perdriel, en el barrio porteño de Barracas, once años atrás, recibió un disparo en el pecho que terminaría con su vida. La bala provino de la patota que respondía al entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y buscaba silenciar una protesta de trabajadores tercerizados de la exlínea Roca que reclamaban ser incorporados a planta permanente.

Ese lugar fue el que eligió el PO para realizar un homenaje a Ferreyra y pintar un mural en su memoria. "La burocracia sindical que hace 11 años mataba para defender la tercerización laboral de cuyo negocio era parte, junto con el Estado y los empresarios, hoy es el engranaje fundamental en la aplicación que ya está en marcha de una reforma laboral que reclaman los capitalistas", exclamó Romina del Plá durante el acto. En el homenaje también participaron los dirigentes del PO Gabriel Solano y Vanina Biasi, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, Elsa Rodríguez --que también resultó herida aquel día--, y compañeros y amigos de Mariano Ferreyra.

Por su parte, Política Obrera-Tendencia del Partido Obrero, liderada por los dirigentes Jorge Altamira y Marcelo Ramal, eligió la estación del Roca en Avellaneda --que hoy lleva los nombres de otros dos jóvenes asesinados mientras se manifestaban-- para recordar al militante. “En la lucha de Mariano recogemos el santo y seña de los hombres y mujeres que van a formar el PO de la revolución socialista en Argentina y a nivel internacional”, expresó Ramal.

Asimismo, el militante y amigo de Ferreyra, Patricio Meincke, manifestó que “para nosotros es importante forjar esta unidad en este acto que recorre a toda la clase obrera y todas las organizaciones, así como el día que mataron a Mariano todas las organizaciones políticas sindicales respondieron con acciones de lucha". En tanto, Nelson Aguirre, otro de le los manifestantes heridos durante la protesta en la que asesinaron al joven militante, aseguró que "el crimen de Mariano fue un crimen contra la clase obrera" y destacó que "por primera vez una movilización logró meter en cana a pesos pesados de la burocracia sindical, como Pedraza, el gallego Fernández y Pablo Diaz".

El recuerdo en las redes

Las redes sociales fueron la plataforma elegida por muchos dirigentes y organizaciones para recordar el aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra y su lucha: “Mariano Ferreyra ¡Viva tu lucha obrera y socialista!" y "Mariano presente" fueron las frases que se multiplicaron.

“Hola Mariano. Esta es tu historia. La de antes y después del 20 de Octubre de 2010. También una calle, una placa, mis hijos, un jardín de infantes, alegría y tristeza. Te extrañamos mucho”, le dedicó su hermano, Pablo Ferreyra, en Twitter.

Desde la izquierda, con Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Romina del Plá, Alejandro Bodart, y Manuela Castañeira, entre otros, el mensaje fue de una lucha que continúa hoy en día: “Vive en cada lucha, en cada grito de la juventud por una vida sin precarización, sin patotas de sindicatos burocráticos, contra toda patronal explotadora. En la lucha por un mundo distinto e igualitario”, escribió Cele Fierro.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, recordó al joven militante oriundo de la localidad que era intendente en ese entonces: “Mariano Ferreyra se crió en Sarandí. Desde chico demostró un gran compromiso político. En Avellaneda lo homenajeamos con una calle y un jardín de infantes que llevan su nombre. Su memoria vive en cada lucha popular”. También Sergio Maldonado, hermano de Santiago, le dedicó un tuit en su memoria, al igual que la legisladora porteña por el Frente de Todos, Lucía Cámpora.

Desde la cuenta oficial de La Cámpora también homenajearon a Ferreyra. Lo mismo hicieron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la filial de H.I.J.O.S. Capital: “Fue Pedraza, fueron más, y fue una parte de la Policía. El operativo, las balas, fueron todo. Nada debía ser como fue. Su familia no debería haber pasado estos 11 años sin él. Tampoco sus compañeras y compañeros. Nadie”.