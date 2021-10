"Macri no cree en la república", apuntó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sobre la decisión del ex presidente Mauricio Macri de no presentarse en Dolores por la causa de espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan. El líder de Juntos por el Cambio fue respaldado por la coalición opositores en su estrategia judicial de recusar al juez subrogante Martín Bava, pero el magistrado rechazó la presentación de Macri en la tarde del miércoles.

Soria publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que recordó las prácticas de espionaje del ex mandatario y los manejos en la Justicia durante su gobierno a través de la denominada "Mesa Judicial". "Macri cree en las Mesas Judiciales y en el espionaje ilegal", le recordó el ministro de Justicia.

El tuit de Soria fue acompañado por una placa con un textual más extensa que el ministro había dado en declaraciones periodísticas anteriores. El titular de Justicia recordó que durante la gestión macrista había "jueces que se escondían a escondidas con Macri en Olivos y en la Rosada, que te citaban a 8 indagatorias en un mismo día, o que inventaban prisiones preventivas express".

Soria resalta que, en los años de gobierno macrista, ningún ex funcionario kirchnerista o del actual gobierno "eludió una citación judicial" y resaltó que "hoy, esas causas armadas se caen a pedazos". "La respuesta de los macristas cuando la Justicia los investiga es fugarse, buscar jueces amigos o pegar el faltazo", sentenció Soria.