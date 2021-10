Los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires debatieron este miércoles en televisión, a poco menos de un mes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Diego Santilli (Juntos), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda Unidad), Cynthia Hotton (Valores para mi País), José Luis Espert (Avanza Libertad) y Florencio Randazzo (Vamos con Vos) se explayaron sobre distintos tópicos, al aire de TN.

Calidad institucional, seguridad y justicia

El primer bloque del debate fue sobre “Calidad institucional, seguridad y Justicia”, donde los candidatos . A su turno, cada candidato sostuvo:

Florencio Randazzo:

"Sabemos lo que es vivir con medio, sabemos lo que es el flagelo de la inseguridad, es un fenómeno que atraviesa a toda la sociedad."

"Esa es la responsabilidad de la política, podemos coordinando las fuerzas de seguridad y el Congreso".

" En el parlamento proponemos que se reforme la ley de excarcelación, esas son las propuestas concretas, que son la preocupación de la mayoría de las bonaerenses."

Victoria Tolosa Paz:

"Cuando el gobierno de Mauricio Macri gobernó la Argentina, destrozaron la calidad institucional: comenzaron intentando designar dos miembros de la Corte Suprema por decreto, modificaron la ley de blanqueo por decreto para beneficiar a la madre y hermano de Macri"

"También armaron la mesa judicial, y además antes de firmar la sentencia, los jueces iban a jugar tenis con el presidente de la Nación. Como si faltara poco, llegaron los espías y escuchas ilegales, se escuchó a todos, hasta se animaron a espiar a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. Hoy Macri, debería haber ido a declarar por no fue."

"Vidal tiene que rendir cuentas sobre los aportantes truchos en la Provincia de Buenos Aires de su campaña. ¿Calidad Institucional, de verdad? Eso es otra cosa."

"Justicia es que cuando juramos con la Constitución, la cumplamos. Es garantizar la independencia de los tres poderes de Estado. Es trabajar por una justicia independiente y quiero una mujer en la justicia."

Diego Santilli:

"Gracias en materia de seguridad la provincia es el mundo del revés el año pasado liberaron a más de $2000 hay un delito cada 3 minutos los narcos avanzar en tu barrio y los comerciantes trabajan detrás de la reja en la provincia"

"No hay que improvisar con la seguridad hay que tener decisión política, hay que planificar, hay que ir a fondo"

"Cuando me tocó trabajar en seguridad, bajamos todos los delitos, bajamos los hurtos,los robos de autos, los robo de motochorros, los homicidios"

"Para vivir seguros, hay que detener a los delincuentes, condenarlos y que cumplan la condena. Hay que sacar a la calle a los 15000 policías que hacen tareas administrativas."

Nicolás del Caño:



“Qué calidad institucional podemos discutir si los destinos de un país con 19 millones de pobres se deciden en Estados Unidos, en la sede del Fondo Monetario Internacional, de las grandes empresas. Los cambios que necesita el pueblo trabajador van a venir desde abajo, con la movilización, con la autoorganización, no de los políticos llenos de privilegios. En la cuarentena organizaban cumpleaños en Olivos y en la casa de Carrió”

"Los cambios que necesita el pueblo trabajador van a venir desde abajo con la movilización con la autoorganización no de los políticos senos de privilegios en la cuarentena"

"La topadora a la familia que reclamaban por vivienda cómo hicieron en la provincia de Buenos Aires, con Berni en Guernica o Larreta en la Billa 31, se codea con el poder económico más concentrado"

"Nosotros somos una fuerza donde queremos que las trabajadoras y trabajadores cobren como diputados"

Jose Luis Espert:

“Matar tiene que dejar de ser gratis en Argentina. Bancamos el accionar de las fuerzas policiales en defensa de los inocentes contra el delincuente”.

“Hemos instalado una cultura de la violencia donde los delincuentes se pavonean antes de salir delinquir sacándose fotos selfies y filmándose con armas”

“Esto se debe en parte a la lamentable doctrina abolicionista de Zaffaroni de las cuales ustedes, Tolosa Paz, seguramente sabrá muy bien”.

“Proponemos una suba endurecimiento de las penas muy profundo, más la baja de la imputabilidad a los 14 o hasta los 12 años. Las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo sí son 20 años son 20 años”

Cynthia Hotton:

"Sabemos que lo que garantiza la democracia, es la Justicia. Tiene que ser independiente y despolitizada"

"El 30 por ciento de los municipios no tienen jueces nombrados"



"Lo que tenemos es la Zafaronización dela Justicia, que es la puerta giratoria donde se preocupan por los delincuentes y no por las víctimas."

"Vamos a impulsar una normativa que elimine las excarcelaciones y que prescriban los caso de corrupción, que corroe en todas las instituciones. Es una cáncer que debemos extirpar".

"Quiénes estamos en la Conurbano, sabemos el miedo que tienen la gente. También queremos sueldos y salarios dignos para los que arriesgan su vida".

Economía, Educación y Trabajo

Durante el bloque de "Economía, Educación y Trabajo", Tolosa Paz planteó que Argentina está "saliendo de la crisis que dejó" el expresidente Mauricio Macri y de la pandemia de coronavirus, y apostó por "crear trabajo, asegurar salarios dignos, resolver la inflación, aumentar la producción nacional con valor agregado e incrementar las exportaciones".



"Necesitamos que el rol del Estado sea fundamental. que colabore con los empresarios y las personas", enfatizó la postulante y anticipó que impulsará en el Congreso una ley de "empleo joven", y reafirmó que el FdT no estará para "quitar derechos" laborales.



Santilli expuso que "1.300.000 jóvenes abandonaron la escuela el año pasado, y millones de argentinos buscaron trabajo y no lo encuentran", y afirmó que el Gobierno nacional "cerró las escuelas 1 año y medio y nos llevó discutir lo obvio".



En ese sentido, propuso impulsar una ley para "exigirle por ley" a la administración nacional que vaya a "buscar a esos jóvenes", además de una ley de emergencia educativa para "resolver los problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad en el país y la provincia".



Por su parte, el candidato a Vamos con Vos, Florencio Randazzo, pidió una Argentina que "vuelva a crecer, que dé posibilidad de que se creen nuevas pymes y ayudar a las que hoy están", con "promoción de nuevas pymes, incentivos fiscales, y un nuevo régimen impositivo para crear trabajo".



En tanto, el postulante de Avanza Libertad, José Luis Espert, advirtió que "si seguimos así pronto comeremos en un tacho de basura, todos".



"Tengo bronca porque el 'absurdaje' (SIC) no para: si hay inflación, controlamos precios; si hay suba de alimentos, ponemos retenciones o prohibiciones a las exportaciones", completó.



A su turno, el postulante del Frente de Izquierda (FIT), Nicolás del Caño, propuso la "reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar salario".



Por su parte, la postulante del frente Más Valores, Cynthia Hotton, reclamó "pensar juntos" un modelo de país y alcanzar un "acuerdo de fondo" para el año 2050.

Noticia en desarrollo.