Tras días de estar bajo la lupa mediática y con constante agresiones en las redes sociales, Eugenia "China" Suárez publicó una carta en su cuenta de Instagram para denunciar el agobio de los medios de comunicación y evidenciar las lógicas machistas que circulan en él. La actriz repasó sus vínculos personales para mostrar que "los mismos agravios con los que me describen a mí son los que una sociedad entera usó y sigue usando para referirse a ellas" y añadió que en el retrato mediático sobre las relaciones de pareja los hombres nunca son los culpables".

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", dijo Suárez, al inicio del comunicado. Y apuntó contra la cobertura de algunos canales de televisión, que le dedicaron horas enteras al vínculo entre ella, Mauro Icardi y Wanda Nara. "He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo", escribió.

En el comunicado, publicado en Instagram, Suárez expuso que el acoso mediático tiene "detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas". La actriz recordó las relaciones con distintos hombres, a lo largo de su vida, al contar que siempre creyó en las palabras de ellos "que estaban separados o separándose y que no había conflictos". A raíz de aquello -expresó la actriz- tanto ella, como otras mujeres, "son usadas y juzgadas siempre de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y que después saben bien esconder”.

“Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada", agregó.



Romper el silencio

La palabra de Suárez fue la más buscada durante días en la televisión. Pese a los constantes pedidos, la actriz decidió no hablar con ningún medio de comunicación. Este miércoles, al publicar su carta, explicó por qué "rompió el silencio". "Como dicen ahora, ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con los mismos términos con los que te juzgaron en el pasado a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio. Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios que me escriben a mí son los que una sociedad entera usó (y sigue usando) para referirse a ellas", añadió en la carta.



Tras dar detalles de la relación con Icardi, a modo de cierre la "China" agradeció a quienes le brindaron su apoyo y dejó en claro que en el pasado dejó que la pusieran en lugares injustos por callar, pero que hoy no está dispuesta a mantener la postura del silencio. “Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirva solo como un descargo sino también para reflexionar entre nosotras”, concluyó.