En la sesión 26 del Concejo Deliberante de Salta, se aprobó la creación de una Escuela Municipal de Educación y Seguridad Vial en la ciudad de Salta.

Para avanzar con este nuevo organismos, se derogó la ordenanza N° 14.743/14, que establecía únicamente la creación de una escuela de conducir. La autora de la nueva propuesta, Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña), explicó que la anulación se hizo para ampliar las funciones que se preveían en esa ordenanza, dado que no se contemplaba la educación vial. "Creemos que el municipio de Salta no puede no tener su escuela de conducir", expresó, haciendo referencia a la informalidad que existe al momento de querer emitir una licencia.

"El lunes tuvimos una reunión con personas que manejan motocicletas, les preguntamos dónde enseñan a conducir y nos dicen que en Campo La Cruz", contó molesta la edil, al señalar que ese lugar es un espacio de libre tránsito, y que tal práctica representa un peligro para los transeúntes y conductores.

Recordó que otro proyecto aprobado en el recinto establecía un terreno ubicado en la zona del autódromo de Salta, en la zona norte de la ciudad. "Esta escuela engloba a todos los actores que van a conducir", y resulta "una herramienta más para evitar la siniestralidad vial", expresó.

De acuerdo a funcionarios municipales, la gestión de Bettina Romero se encuentra trabajando en la instalación de la escuela de conducir, pero Herrera insistió en que se debe incluir el abordaje de la educación vial. Por eso, en el artículo 3 se nombraron las funciones de la institución. Entre ellas, se encuentran la de impulsar actividades con el fin de promover valores y hábitos de comportamiento que garanticen la convivencia y seguridad de los ciudadanos en la vía pública.

Además de capacitar de forma teórica y práctica a los aspirantes para la obtención, por primera vez, de licencias de conducir; y coordinar acciones con organismos vinculados a la educación vial para alumnos de nivel inicial y primario de escuelas públicas y privadas. También deberán desarrollar cursos interdisciplinarios de educación y ética ciudadana, y propiciar el desarrollo de seminarios, jornadas y congresos destinados a la discusión de la problemática de seguridad vial.

Herrera aclaró que “quienes asistan con el objeto de tramitar por primera vez la licencia de conducir podrán capacitarse sin costo”.

En diciembre del año pasado se aprobó un presupuesto de 7 millones de pesos para levantar la escuela, según la norma de 2014, pero no se ejecutó todavía. En ese sentido, el concejal Santiago Alurralde (Salta Tiene Futuro) dijo que en ese entonces ya les resultaba escaso el monto destinado, por lo que aseguró que en la discusión del presupuesto para el año entrante, "vamos a solicitar que el presupuesto sea mayor".

En la misma línea habló la concejala Romina Arroyo (STF), quien señaló que para las ciclovías se presupuestaron 56 millones de pesos, mientras que para la escuela, sólo 7. Por lo que dijo que buscarán elevar el monto para el presupuesto 2022, ya que consideró que se trata de una "herramienta de aprendizaje importante" para quienes son carentes de recursos económicos y se ven imposibilitados de costearse un curso de manejo.

Alurralde dijo que de incrementarse el presupuesto, se seguirá la línea que viene trabajando el Ejecutivo municipal, y se vincula con el fomento de la movilidad sustentable, como el uso de ciclovías. Pero sostuvo que ese aumento, también tendría que dirigirse a la educación, seguridad y concientización vial, porque actualmente "no se hace nada". "Día a día se nos demuestra la gran falencia que tenemos como sociedad en materia de seguridad y educación vial", agregó.

En ese sentido, no responsabilizó en su totalidad al gobierno de Romero, sino que subrayó que la problemática se da porque son "décadas de no dedicarle el tiempo a querer cambiar las malas costumbres". Por eso recordó que el municipio cuenta con proyectos ya aprobados que acompañan este proceso de cambio, como la creación del Parque temático de Educación Vial para Salta.

"Si no cambiamos esos malos hábitos y malas costumbres, difícilmente tengamos buenos resultados", subrayó, sobre la posibilidad de que se reduzcan los números de fallecidos por siniestros viales. Hasta septiembre de este año, hubo un promedio de 37 víctimas fatales por año en la ciudad de Salta, teniendo como base los últimos siete.

Inhabilitación para conducir

En la sesión también se aprobó el proyecto de ordenanza que dispone la formación y capacitación en materia de políticas públicas de seguridad vial para funcionarios municipales a cargo de la aplicación de la normativa vigente y la comprobación de faltas. Para ello, se requirió la coordinación de convenios de trabajos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación y con la Agencia Provincial de Seguridad Vial en relación con el contenido, calidad y certificación de las capacitaciones.

Otro proyecto aprobado hizo referencia al cambio en las sanciones dispuestas en la ordenanza Nº 14.395, de Tolerancia Cero. Se modificó el artículo 85, en sus incisos A y C. Se agregó que, de darse faltas graves, se "procederá a la inhabilitación para conducir por el tiempo que determine el juez o funcionario competente”. La inhabilitación sería en los casos de conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefaciente u otra sustancia; violación de los límites de velocidad máxima y mínima; conducción de vehículo sin respetar la señalización de los semáforos, entre otros.

También se estableció la olbigación de concurrir a cursos interdisciplinarios especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública a cargo de la Escuela Municipal de Conducción y Educación vial. "La aprobación del curso asignado será obligatoria y su incumplimiento triplicará la sanción de multa. Esta sanción podrá aplicarse complementaria a la multa”, se señaló en el nuevo texto.

El único edil que hizo referencia al conflicto con los manteros y el municipio, que se desencadenó con el asesinato del joven Alex Nahuel Vilte en el Parque San Martín, fue José García (Yo Participo). Aseguró que lo que pasó en la ciudad "es doloroso". Y dijo que pretender un cambio de "la noche a la mañana es complicado", y en nada tiene que ver con lo ocurrido durante el último fin de semana, en el que hubo una represión y la detención de casi 60 trabajadores