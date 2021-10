El crimen de Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 años asesinado en un robo en Arroyito, provocó ayer una masiva movilización de vecinos de esta zona y de otras vecinales rosarinas que reclamaron mayor seguridad. "No queremos perder a ningún vecino más", fue una de las consignas más repetidas durante el atardecer en la esquina de Juan B. Justo y avenida Alberdi, en cercanías del lugar del crimen. El hermano de la víctima, visiblemente conmocionado, pidió a viva voz "que no haya más Joaquín Pérez en esta ciudad. Que den la cara los políticos, den la cara, hagan algo jueces, políticos, ayuden al pueblo". Ayer también el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, anunció una recompensa de un millón de pesos a quienes aportaran información de forma anónima para esclarecer el crimen, sobre el que la "única hipótesis" que se maneja es la de un asesinato en ocasión de robo. También reveló que gestionó "celeridad" ante Nación para conocer quién es el titular de la pistola calibre 40 secuestrada en el auto robado, ya que tiene numeración visible. "No va a quedar impune", aseveró.

En la movilización dijeron presente los familiares de la víctima llevando una bandera negra con letras blancas que rezaba: “Justicia por Joaquín”. “Que lo de mi hermano sea el principio para el final. Que den la cara por Joaquín y por todos los que pasaron por lo de Joaquín. Que se terminen. Dejen de lucrar con la salud y la vida de nosotros”, dijo el hermano de la víctima.

En cuanto a la investigación del hecho la Fiscalía confirmó que el crimen fue producto de "un robo al voleo" y que hay "algunos indicios concretos" para dar con los delincuentes y determinar la procedencia del arma calibre 40 que se encontró en el auto de la víctima. También indicó que hay "ciertas particularidades" en la moto en la que se desplazaban los asesinos a la hora de cometer el crimen. De acuerdo a la pericia forense realizada, el cuerpo de la víctima presentaba dos heridas: una en el tórax y otra en la ingle, de donde se extrajo un proyectil compatible con el arma secuestrada.

"Agotadas algunas instancias de investigación, por el momento no hay ningún indicio que arroje que este crimen no se trató de otro hecho que no sea un robo al boleo puesto que no fue planificado", aseguró el vocero del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Carranza, y confirmó que "hay algunos indicios concretos para dar con los autores y la mecánica del hecho en base a informaciones que recibió el fiscal de Homicidios Adrián Spelta", que interviene en la investigación para esclarecer el homicidio.

Carranza señaló que, de acuerdo a la Fiscalía de Homicidios y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), "al darse cuenta que habían herido de bala a la víctima los delincuentes decidieron abandonar el vehículo a las pocas cuadras y en el apuro por escapar perdieron el arma", de un calibre poco usual por tratarse de una pistola calibre 40 que es con la que habrían asesinado al joven arquitecto.

"El arma tiene el número de serie y sobre esa identificación se están realizando cotejos de documentación pertinente. Hay algunos indicios y en el momento lo informaremos", consignó Carranza para precisar que la autopsia practicada en el cuerpo de Pérez reveló que "hay dos disparos, uno en la zona del tórax y otro en la ingle. De ese sector se pudo recuperar un proyectil que coincide con el calibre 40, que es la misma que se encontró en auto y también hace presumir que es la misma arma que se utilizó en el hecho, aunque en las próximas horas quedará corroborado con la pericia balística".

A su vez, indicó que "por los datos aportados en base a testigos y videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, se pudo determinar que en principio no serían menores de edad, serían adultas, hombres, mientras se trabaja para poder identificarlos".

También apuntó que la moto que utilizaron los delincuentes para robar y matar al arquitecto, "no sería una motocicleta que estamos acostumbrados a ver en este tipo de hechos por el tipo de modelo, ya que tendría ciertas particularidades para investigar con profundidad".