Franco Colapinto volvió a tener un viernes difícil en la Fórmula 1. Como en las carreras anteriores, el Alpine del argentino se mostró lento e indócil en las rápidas rectas del Red Bull Ring, lo que provocó que quedara lejos de los puestos de adelante. Decimosexto en la primera tanda y vigésimo en la segunda fueron las ubicaciones del pilarense, que al menos mostró un buen ritmo en la simulación de carrera que llevó adelante con gomas duras.

"No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general", sintetizó Colapinto tras la segunda tanda, donde su Alpine giró más lento que el resto de los autos, a 1,5 segundos del líder Lando Norris y a cinco décimas de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 14. "En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana”, completó el argentino, que había tenido una mejor FP1, cuando fue 16° a siete décimas de la punta de George Russell y a cuatro de Gasly.

“Mejoró el resto, me está costando en general, en esas curvas un poco más rápidas que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo. Hay que trabajar, pero creo que en general hay un par de cosas para aprender”, completó el argentino sobre su rendimiento a una vuelta.

Más conforme, en cambio, quedó con el ritmo bajo condiciones de carrera. "Con mucha nafta fuimos rápidos, más rápidos que Pierre en las dos sesiones, así que hay que entender de vuelta el por qué de eso, como en Canadá, y volver más fuertes mañana”, analizó Colapinto, que buscará repetir lo mostrado en Montreal, cuando después de un viernes complicado, levantó la producción el sábado y logró meterse en Q2, por delante de su compañero de equipo.

Lejos de los objetivos de Colapinto, los McLaren volvieron a mostrar que son el auto a batir en el fin de semana, con el 1-2 de Norris y Oscar Piastri en la segunda tanda, por delante del Red Bull de Max Verstappen. En la primera, Piastri había quedado tercero, detrás de Russell y el campeón del mundo, mientras que el irlandés Alex Dunne, el piloto de reserva que usó el auto de Norris, firmó un sorprendente cuarto lugar, a una décima del actual líder del campeonato. Otro de los datos llamativos del ensayo fue el cuarto puesto de Lance Stroll, que con su Aston Martin superó por amplio margen a su compañero de equipo, el español Fernando Alonso, y se mezcló con los candidatos al triunfo, incluso por delante de las Ferrari.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado, desde las 7:30, cuando se lleve la tercera práctica libre. Un rato más tarde, desde las 11, será la clasificación. En la Q1, los 15 mejores tiempos avanzarán a la Q2, donde los 10 mejores pasarán a la Q3, instancia en la que se definirá la parrilla final de partida para la carrera prevista para las 10 del domingo.