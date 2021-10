Tras el desembarco de otro contingente de gendarmes para colaborar con el gobierno de Río Negro en su conflicto con parte del pueblo mapuche, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández llamó al diálogo entre el gobierno provincial y la la Lof Quemquemtrew. "Esto se va a resolver cuándo se sienten en la mesa. Si piensan que la solución es como Julio Argentino Roca yendo a la 'campaña del desierto' se equivocan feo”, dijo y se diferenció de su par bonaerense, Sergio Berni al transformar el episodio en tema de campaña electoral. “El Estado tiene que mandar tropas”, lanzó el ministro bonaerense Sergio Berni, quien no dudó en enmarcar tres incendios en El Bolsón como actos “terroristas”. El senador Alberto Weretilneck, exgobernador de Río Negro, advirtió que se trata de “un problema de Estado” y alertó sobre “la demora en la Justicia”.

Unos 90 gendarmes provenientes de la Unidad Móvil 4 de General Acha, en La Pampa, se sumaron a los escuadrones de Bariloche y El Bolsón. El comandante del Escuadrón 35 de El Bolsón, Daniel Orellano Sotelo, “se puso en contacto con las autoridades provinciales para determinar los lugares a prestar colaboración”, informó la secretaría de Seguridad y Justicia rionegrina, Betiana Minor, al diario Río Negro.

“Se está patrullando toda la zona con Gendarmería, solidariamente con una provincia en el marco de un sistema federal de gobierno”, informó el ministro Aníbal Fernández, en referencia al despliegue dispuesto tras el pedido de la gobernadora Arabela Carreras. “Esto se va a resolver cuándo se sienten en la mesa. Si piensan que la solución es como Julio Argentino Roca yendo a la 'campaña del desierto' se equivocan feo”, advirtió en la AM750. Explicó que el objetivo del Ejecutivo es “colaborar de la mejor manera para evitar zozobras o preocupaciones en el pueblo rionegrino” a partir de “una violencia (sobre la) que tendrían que haber actuado las fuerzas policiales”. Destacó que hasta la llegada de la Gendarmería estaba “todo a la buena de Dios” y que “la gobernadora no puede obviar que le tocan responsabilidades que no está cumpliendo”. Consultado sobre referencias de la oposición a “terroristas”, Fernández dijo que en tal caso “tendrían que hacer la denuncia donde corresponde”. “Yo no soy quién para oponerme ni para cuestionar, pero tampoco soy quien define, y la justicia puede dar instrucciones porque aún no está actuando”, remarcó.

Para Berni no hay por qué dudar de que se trata de actos “terroristas”. “Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida hablamos de homicidios, cuando el bien vulnerado es la libertad hablamos de secuestro, y cuando el bien tutelado es la paz social hablamos de terrorismo”, dijo por Radio del Plata. “No tengo ninguna duda que el Estado tiene que mandar tropas a la Patagonia porque lo he visto y lo he vivido”, se ufanó, y pidió “poner toda la fuerza del Estado para terminar con estas acciones”.

“El gobierno tiene que asumir la responsabilidad ante un hecho que excede a las provincias”, dijo por su parte Weretilneck. “El gobierno considera que todo lo que está sucediendo son temas de inseguridad pública o domésticos cuando en realidad estamos ante un problema de un grupo de personas que no reconocen a la Nación”, dijo el senador de Juntos Somos Río Negro en CNN Radio. “De una vereda o de otra marcan los extremos. En el gobierno de Macri teníamos más mano dura con (Patricia) Bullrich y parecería que ahora fuera mano blanda”, diferenció, y cuestionó la respuesta del presidente al advertir que el Estado no tenía obligación de enviar gendarmes. “Si un gobierno provincial pide ayuda por temor a que se prenda fuego todo lo que menos puede hacer el presidente es decir que no les compete la responsabilidad”, opinó Weretilneck.