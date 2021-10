Cerca de un millar de personas marcharon en la localidad de Coronel Moldes para exigir justicia por Agustina Cruz, la adolescente de 17 años asesinada en la mañana de ayer por su exnovio de 18 años, Juan Gallardo.

Tanto la familia de la víctima, como las autoridades educativas señalaron que pese a que la madre radicó una denuncia por amenazas de muerte y luego, ampliaciones por las desobediencias judiciales, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N° solo ordenó una consigna policial fija por 5 días y otra periódica por 10 días. La madre recalcó que no le dieron un botón antipánico cuando lo pidió y tampoco detuvieron al violento.

"Soy una amiga de Agustina y no quiero que esto vuelva a pasar. Hoy llegar a mi casa, ver la foto de quien era la chica que asesinaron me partió el alma. Yo la quería, más que como una amiga, como a una hermana". Y ahora están "peleando con los comisarios, diciendo que nosotros somos el futuro, ella también lo era, ellos tenían que protegerla, no a ese tipo. La ambulancia, ¿cuánto tardó en llegar?. ¿Dónde estaba la policía, dónde estaba el colegio para ayudarla?", expresó una adolescente en la emotiva movilización convocada desde las 21 del viernes.

Se calcula que alrededor de mil personas asistieron a la marcha, según informó a Salta/12 el periodista Sergio Gómez, del medio El Portal del Valle. Anoche familiares de la adolescente, amigxs y vecinxs esperaban la devolución del cuerpo para velarlo en el Complejo Municipal.

El ataque de Gallardo fue en la vía pública antes de las 8 de la mañana. El secretario del colegio secundario al que asistía, Jorge Ruesjas, dijo a Salta/12 que esto fue apenas a unas cuadras de la institución educativa pero solo alcanzaron a ver pasar la ambulancia cuando ya la víctima había sido agredida. “Fue rápido y no dio tiempo a que nadie la socorriera. Ella sabía venir con un compañero pero justo este día se había ido a Guachipas y no la acompañó. Estábamos recibiendo a los chicos, a las 8 pasa la ambulancia y nos enteramos de lo sucedido”, relató.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que cuando una vecina quiso intervenir, el agresor la amenazó con un cuchillo, con el que atacó inmediatamente después a la víctima y huyó. La adolescente falleció en el hospital local como consecuencia de una herida cortante en el cuello.

El agresor fue detenido en Coronel Moldes, desde donde fue trasladado para los controles de legalidad. En la causa interviene la fiscala de Unidad de Femicidios, Mónica Poma.

En la mañana la fiscala interina Verónica Simesen de Bielke ordenó distintas diligencias para colectar datos de interés para la causa. Se secuestró el arma presuntamente utilizada y prendas de vestir, entre otros elementos. Por otro lado, Gómez indicó que el área de la mujer del municipio estaba trabajando con la familia y desde el hospital les brindaron la contención psicológica.

“Me arrebataron la vida de mi hija de la peor manera, venía haciendo denuncias, ampliación de denuncias. Tenía la prohibición de acercamiento. Después de la consigna policial de 8 días no molestó. Después volvió a comunicarse con las compañeras de Agustina, tenía las cuentas de ella, números de sus compañeros", relató la madre de la víctima, Yanina Cruz, en declaraciones a Portal del Valle.

Cruz dijo que su hija había podido contarle sobre la violencia que venía sufriendo de parte de su exnovio con el que salió 4 meses. La adolescente había cortado relación con el joven hace dos meses. "Me contó que le había pegado, (...) la agarró del cuello. Le dieron la restricción para que no se pueda acercar. Siguió molestando. Solicité el botón antipánico porque ella tenía amenazas de muerte, nunca me llegó", sostuvo.

Durante la mañana del viernes, la adolescente, que solía ir al colegio acompañada por su mamá, su abuela, o un compañero, había salido sola y en el camino la interceptó el agresor. La mamá contó que se enteró de la situación por una amiga que le dijo que vaya hasta el lugar porque un chico había agarrado a su hija pero en principio pensó que la había golpeado, no que la había herido con arma blanca y de muerte. "Es Juan Gallardo el asesino de mi hija", aseguró. Los vecinos le contaron que no pudieron asistir a la adolescente porque el agresor tenía un cuchillo, "nadie pudo hacer nada porque los amenazaba", solo lo apedrearon y huyó, contó.

Cruz dijo que llamó a la tía del asesino para informarle que había matado a su hija y la familia lo entregó a la policía. El joven tenía domicilio en la localidad de Atocha, vecina de la ciudad de Salta, no era residente de Coronel Moldes pero tenía familia allí. La madre dijo que Gallardo tenía prohibición de ir a este pueblo incluso.

"No se la protegió"

La madre también señaló, como ya se viene contando en otros casos de violencia, que la guardia policial no se cumplió en la totalidad de días ordenada por la Justicia, que por otro parte fue solo de días. "La consigna (policial) fue hasta el día 30 de septiembre y después nada. Si lo hubieran detenido mi hija estaría viva, no degollada", manifestó la madre.

Ruesjas recordó que la madre de la adolescente había acudido hace un mes al colegio para informar que su hija era víctima de violencia de género, que habían radicado la denuncia y había medidas cautelares. “Ya había una denuncia, había una consigna policial. Él tenía prohibido acercarse a la chica. La madre se acercó al establecimiento e informó todas las prohibiciones. Le habían asignado una consigna policial. Sabíamos que había amenazas de muerte. El malestar de la comunidad educativa, de los padres y profesores es porque no se la protegió”, expresó.



Ruesjas dijo que el colegio acompaña el pedido de justicia y fue parte de la movilización convocada en Coronel Moldes. En la institución están de duelo hoy.

El secretario agregó que el lunes próximo trabajarán en el colegio con la jornada nacional para abordar la violencia de género, que ya tenían programada y se hace más urgente y necesaria ante el femicidio de una estudiante. También sostuvo que lxs docentes de la institución marcharán ese día por Cruz.

“Lo que hay que recalcar es ¿por qué debemos actuar cuando pasa (un femicidio) si sabemos que en casos de violencia de género lo más probable es que haya una víctima y tenemos que protegerla? Más en un pueblo tan chico como el nuestro, no se puede decir que la policía estaba tan ocupada”, sostuvo el secretario.

Con este crimen, ya son 13 las víctimas de femicidio en la provincia de Salta. En este contexto en el que la violencia de género no cesa en la provincia, el 20 de octubre, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, en la Cámara de Senadores, dialogó con lxs legisladorxs sobre un proyecto para ir reemplazando a los 2.100 efectivos que están asignados a las 600 consignas por hechos de violencia contra mujeres, "ya sea por dispositivos electrónicos o por la eventual contratación de personal retirado para cumplir solo esa función".