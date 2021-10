Intendentes se sumaron este sábado a las tareas de supervisión del cumplimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de más 1.400 productos de consumo masivo, tras la convocatoria del viernes del presidente Alberto Fernández "a desempeñar un fuerte trabajo en defensa del bolsillo de los argentinos".



Bajo las consignas "Sí a garantizar los precios, sí a controlar la inflación, sí a cuidar a las familias. #SíACuidarLosPrecios" los intendentes del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires acompañaron los operativos de control de precios en supermercados que se realizaron para verificar el cumplimiento de la medida del Gobierno nacional.



El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió esta mañana las instalaciones de Walmart de San Justo, destacó la reactivación de la economía y realizó una supervisión con el fin de constatar que se estén implementando las medidas de control de los precios de consumo masivo.



"Poder encontrar todos los productos de consumo diario, con buenos precios y en cantidad, que no es un dato menor para quienes realizan las compras mensuales, es cuidar el bolsillo de las y los argentinos", agregó el intendente, y destacó que "bajar la inflación es la única vía para reactivar la economía".



"Si caminamos, buscamos precios y trabajamos todos juntos, controlando que la mercadería y los Precios Cuidados estén en las góndolas, le estamos cuidando el bolsillo a toda la gente", afirmó y agregó que "también es una manera de impulsar el consumo, lo que beneficia a comerciantes y empresarios".



El viernes, en una reunión en la quinta de Olivos con funcionarios nacionales, intendentes bonaerenses y dirigentes de la coalición gobernante, el Presidente llamó a desempeñar un "fuerte trabajo en defensa del bolsillo de los argentinos, garantizando la estabilidad de los precios y cuidando a las familias".



Durante el encuentro se acordó también que intendentes y funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires realicen controles para ayudar a lograr el fiel cumplimiento de la resolución oficial por la que se congelan los precios de 1.432 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero.



Los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y de Florencio Varela, Andrés Watson, también recorrieron supermercados y comercios para verificar el cumplimiento de la resolución 1050/21 de la Secretaría de Comercio Interior.



"Es momento de apostar al trabajo y la producción cuidando el bolsillo de nuestros vecinos", dijo Cascallares en su cuenta de la red social Twitter, al tiempo que agregó: "En articulación con Nación y Provincia, seguimos recorriendo comercios supervisando los precios y controlando la inflación".



Por su parte, Watson afirmó en su cuenta de Twitter que "en Varela estamos recorriendo los comercios para realizar el relevamiento de precios cuidados" y aseguró: "Sí a controlar la inflación, cuidar el bolsillo de la gente y detener a los especuladores".



Otros intendentes bonaerenses que participaron de operativos en sus distritos fueron los de Ensenada, Mario Secco; Marcos Paz, Ricardo Curutchet; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Escobar, Ariel Sujarchuk; Partido de la Costa, Cristian Cardozo; Mercedes, Juani Ustarroz; y Avellaneda, Alejo Chornobroff.



Para el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, la decisión del Gobierno nacional "es una apuesta a la producción, al trabajo y a defender el bolsillo de nuestras familias"; y para la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, busca que "que la reactivación llegue a todos y todas".



"Cuidamos tu bolsillo y la mesa de tu familia", expresó Tolosa Paz en su cuenta de la red social Twitter, e indicó que "para que la reactivación les llegue a todas y todos los bonaerenses, creemos en una comunidad organizada, que asume desde los gobiernos locales el compromiso de estar de tu lado".



En tanto, el vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, destacó que "el rumbo de la economía es el correcto" y sostuvo que en materia de inflación del Gobierno ha adoptado una herramienta "para mantener los precios y que busca proteger el salario".



"Con la inflación en la Argentina hay un componente de orden inercial y esto de tratar de parar la pelota me parece que va en el sentido correcto", dijo el funcionario en declaraciones a radio Provincia.



Al ser consultado sobre la resolución 1050/21 que estableció un congelamiento de precios de 1.432 productos por 90 días, opinó que "básicamente se busca proteger el salario, y desplegar medidas protectoras del salario en un mundo donde los alimentos claramente comienzan a ser un problema en cuanto aumentan sus precios".



"Esto busca funcionar como una medida que permita una ayuda y que el sueldo alcance un poco más", manifestó el vicepresidente del Banco Nación, y cuestionó las críticas de la oposición a las medidas económicas tomadas por el Gobierno: "Cuando gobernaron no tuvieron mejoras en ningún aspecto, por eso me parece que la crítica desprovista de propuestas es una actitud de campaña vacía de contenido".