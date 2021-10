El humorista gráfico Miguel Rep expone en Rosario una selección de casi 40 originales de sus dibujos inspirados en La Divina Comedia para conmemorar los 700 años de la muerte de su autor, el "poeta supremo" de la literatura italiana y universal, Dante Alighieri: "Es una obra que vuelve a interpelarme, va a volver a mí siempre", dice el dibujante.



La muestra de dibujos titulada "700 años del Divino Dante" ya se encuentra abierta al público y se extenderá hasta el 28 de noviembre en el Centro Cultural Fontanarrosa de Rosario. "Solo había expuesto los originales una vez. Me pone muy contento poder hacerlo nuevamente, con una nueva selección de cuadros y adaptada a cómo veo hoy mi obra y el poema", indica Rep.



La propuesta artística implica un recorrido por las 36 ilustraciones realizadas por el dibujante en tinta sobre papel, inspiradas en "El Infierno", "El Purgatorio" y "El Paraíso", las tres partes de la legendaria obra del poeta florentino.



Los dibujos corresponden a una serie publicada por fascículos en el diario Página 12 durante el 2014. "Esto no es lo mismo que entregar un libro entero porque vas palpitando con los lectores cómo va la cosa, como una pulsación que va modificando los dibujos", explica el dibujante.



Rep señala que durante la realización del cuerpo de la obra se soprendió a sí mismo con la aparición de recursos inesperados: "Aparecieron técnicas que no sabía que tenía adentro y que tienen que ver con que es un libro escrito en un tiempo medieval y en base a una traducción", relata.



"No debemos olvidar que La Divina Comedia es una obra política y esa cosa que tienen los idealistas del arte de que las obras no se ensucian con la política: el Dante más que nadie te demuestra cómo un comprometido político que fue exiliado y nunca pudo volver a su Florencia amada, hizo esta maravilla", destaca.



"Durante todo el tiempo en que dibujé esta muestra, en la carnadura mía estaba presente que Dante era un tipo que sufrió por amor y por el resentimiento de lo político. La política está en todos sus cantos, está esa denuncia política porque sufrió como bestia", enfatiza.



La exposición está organizada por el Consulado General de Italia en Rosario, en colaboración con el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.



El cónsul general de Italia en Rosario, Martín Brook, destaca que "Dante es el símbolo mismo de la italianidad, por esto su celebración tiene una importancia que trasciende su tamaño intelectual. Rosario y toda la región del litoral tienen fuertes raíces culturales italianas y por eso dedicamos muchos eventos al Dante, uno de ellos la muestra de maravillosos dibujos de Miguel Rep".



"Cuando el Consulado Italiano me propuso exponer me dio mucha alegría poder mostrar los originales por segunda vez. Nunca es lo mismo ver el original donde ves los arrepentimientos, la manera en que el trazo se imprime sobre el papel, hay un desencanto en lo impreso, en cambio el original es algo donde sigue estando el pulso de uno más expresionista", sostiene Rep.



Además de los cuadros, en la exposición puede verse el video "La Divina Comedia, en cuotas", producido por esta agencia de noticias en conjunto con Rep.



"El video es otro recorte distinto al de la muestra gráfica en el que busqué que se entienda de qué se tratan los cantos del infierno, el purgatorio y el paraíso", remarca el dibujante. "Siento que los dibujos no están terminados nunca. Cuando los cuadros vuelven después de una exposición los sigo retocando, como si no estuviera conforme con los climas. Tal vez hoy necesito climas más grisáceos, más hacia la oscuridad como si quisiera interpelar a un Miguel del Medioevo", finaliza.