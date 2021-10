Los controles de precios siguen despertando cruces entre el Gobierno y la oposición. María Eugenia Vidal, primera candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, dijo que "esto no va a resolver la inflación y todos los argentinos lo sabemos porque hemos pasado por varios congelamientos que no han tenido resultados". En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, señaló que "parte de la oposición se para del lado de los CEOs y no de los argentinos". Por su parte, Diego Santilli, candidato bonaerense por Juntos por el Cambio, repitió que “cuando se emite y empapela el país, tu moneda pierde valor”, aunque no pudo dar cifras para respaldar su propia afirmación.

Para Vidal, la medida para retrotraer los precios de una lista de productos de consumo masivo "va a atentar contra el trabajo, las pymes van a producir a pérdida y los pequeños comercios de los barrios tendrán inspectores que los van a clausurar". "Puede ser útil en el marco de un plan económico y con muchas más medidas que ayuden, pero no es el caso". En cambio, Zabaleta dijo que desde el Gobierno se trabaja para "generar herramientas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población".

La nota de color la dio el ex vicejefe de gobierno porteño y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. En una entrevista por radio Con Vos, fue consultado sobre cómo él mide la emisión monetaria, es decir cuál es el monto que el Gobierno emite, aunque no supo explicarlo. “¿Cómo lo mido? En la calle. ¿Cómo lo puede medir cualquier ciudadano? Con lo que puede ir a comprar”, respondió.

Nuevamente fue consultado si tenía el dato. “Claro que lo tengo. El Gobierno aumenta la masa de emisión. Mirá la calle, mirá lo que está pasando”, arriesgó. El entrevistador intentó aclararle que esa explicación se refería a los efectos de la inflación y volvió a pedirle precisiones sobre “la causa”, no sobre el efecto. Pero Santilli siguió pedaleando en el aire. “¿Sabés cuándo lo ves?, cuando el valor de tu moneda se diluye”, dijo.

“¡Preguntale a un jubilado lo que hace con la mínima!”, se indignó Santilli. “Por ejemplo, cuánto aumento la emisión en relación con el año pasado”, se le preguntó. El candidato volvió a evadir con una contrapregunta: “¿Cuál es el plan económico?”. “Como diría Martín Tetaz, que me gusta mucho cada vez que habla y es muy preciso a la hora de explicar los datos, los datos son todos al revés de lo que plantea el Gobierno”, cerró.