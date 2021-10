La Justicia Federal de Dolores no es competente. “Ni el ARA San Juan se hundió en Dolores, nada tuvo que ver Dolores, yo no trabajo en Dolores, los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores”, dijo Macri. Lo que omite decir el expresidente es que fue la Cámara Federal de Mar del Plata la que decidió que la causa pasara a Dolores para investigarse en el marco de una trama más amplia.