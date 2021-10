El senador Carlos Caserio calificó como “una gran mentira” la afirmación del gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien había acusado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser “la que más discriminó a Córdoba” durante sus mandatos como presidenta. Mediante una extensa respuesta en Twitter, el legislador del Frente de Todos repasó y reivindicó las “grandes inversiones” del Estado nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en muchos casos elogiadas por el propio Schiaretti.

El origen del cruce fue una nota publicada por el diario que controla Clarín en Córdoba (La Voz del Interior), titulada: “El AMBA paga 70 por ciento menos que Córdoba por luz y agua”. La Secretaría de Energía aclaró el mismo día que “el precio al que el Estado Nacional, a través de Cammesa, le vende energía a las distribuidoras provinciales es el mismo en todo el territorio nacional (1760 $/MWh)” y que “la diferencia tarifaria entre EDENOR/EDESUR Y EPEC (Córdoba) corresponde estrictamente a una decisión de la propia EPEC, que es la que fija la tarifa final que pagan los cordobeses y cordobesas”.



CFK retwiteó esa respuesta y Schiaretti no tardó en reaccionar. “Lo que la vicepresidenta no dice es que los subsidios se los lleva el AMBA. Y a mí no me extraña que diga eso. Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses”, lanzó.

La primera parte de la frase la refutó el interventor del Enargas, Federico Bernal (ver aparte), y también la retwiteó CFK. El funcionario recordó que las tarifas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) “son las más caras del país”, que el subsidio de gas es superior allí que en el AMBA y que la Ley de Zona Fría que impulsó el Frente de Todos “es un ejemplo de federalismo” que contraría a Schiaretti, a quien criticó por “instigar con datos falsos y mentiras a la división y al enfrentamiento entre argentinos”.

Caserio tomó la posta para recordar que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “realizaron grandes inversiones” en Córdoba. Calificó a la acusación como “una gran mentira”, destacó que el propio gobernador “señalaba lo contrario hace algunos años” y citó ejemplos en un hilo de Twitter.

“Schiaretti: ‘Es el período de mayores inversiones en EPEC durante las últimas décadas”, destacaba el gobernador y registraba la revista de la empresa en 2010, cuando CFK puso en marcha la Central Térmica CC Bicentenario. El mandatario reconocía que esa y otras obras “se han financiado de manera mayoritaria y casi absoluta por el Estado Nacional”, recordó Caserio, que busca renovar su banca en el Senado. “Una discriminación muy particular la de Cristina”, ironizó.

“En 2003, Córdoba tenía una potencia eléctrica instalada de 2.254 MW; en 2015 llegaba a 3.046 MW, un crecimiento de 35,1 por ciento. ¿Cuándo se dio el mayor incremento? Entre 2007 y 2011, el período en el que supuestamente Cristina discriminaba”, añadió. Caserio recordó que “Córdoba participó con el 10 por ciento (792 MW) de la potencia a instalar definida en el Plan Energético Nacional, recibiendo también una gran cantidad de obras de transmisión eléctrica”, y añadió que “estas obras permitieron que entre 2010 y 2015 los cordobeses incrementaran su consumo eléctrico en un 16,5 por ciento, mientras que en el mismo período los usuarios de electricidad crecieron un 17,7 por ciento”. Durante los gobiernos kirchneristas “se observaron las mayores incorporaciones de usuarios de gas por redes en la provincia y los mayores consumos promedio de gas natural”, apuntó.

Más allá de las inversiones energéticas, añadió que en la gestión de CFK “se brindaron 36.526 soluciones habitacionales en Córdoba” y “entre 2010 y 2015 las obras nacionales permitieron la conexión de más de 300.000 habitantes a la red de agua potable y pudieron acceder a cloacas 423.000 personas”. En 2010 “se finalizó la autopista Rosario-Córdoba, postergada durante 40 años", que "tomó impulso desde el comienzo de la gestión de Néstor y no se detuvo hasta finalizar durante la primera presidencia de Cristina”. Mencionó además 110 escuelas, nuevas sedes de universidades, la readecuación de 485 kilómetros de vía del ramal Belgrano Cargas y la inauguración del hospital de Villa del Libertador. “No es posible, aunque Schiaretti así lo intente, borrar con mentiras esta verdad histórica”, concluyó.