Como para mostrar que hay unidad y que la mala onda es cosa del pasado, aquellos que se mostraron como enemigos internos durante todo el año volvieron a motrarse en actos de campaña de Juntos por el Cambio. Así fue que Diego Santilli volvió a compartir una actividad con el radical Facundo Manes, que ya planea un acto en Ferro esta semana para remarcar su perfil propio. Y Horacio Rodríguez Larreta estuvo en otra actividad con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que no termina de resignar su idea de ser candidato a gobernador en 2023, aunque el jefe de Gobierno ya le ofreció un lugar en el gabinete porteño que se podría concretar a fin de año (pese a las resistencias que existen en ese mismo gabinete).



No es la primera actividad que Santilli comparte con Manes y no será la última, aunque hay que decir que la mayoría de las recorridas son por separado (con una división estudiada: Santilli por el conurbano, Manes por el interior de la provincia de Buenos Aires). En este caso, el encuentro fue en Escobar. El encuento incluyó una charla con vecinos en el Club Los Tulipanes en Garín y una recorrida por comercios. Partició también Joaquín de la Torre, hombre de Manes, luego de haber sido ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal.



El discurso de Santilli no varió desde las PASO y tampoco en este encuentro: "El kirchnerismo en mayoría ha avasallado instituciones, ha buscado sancionar leyes que afectan al trabajo y a la inversión con prepotencia y repitiendo los errores del pasado". El discurso del candidato no se mueve un milímetro de lo pauta, salvo cuando le repreguntan como ocurrió en una reciente entrevista radial, en la que no pudo dar datos concretos de cuánto había aumentado la emisión monetaria.

En la recorrida, hubo tiempo para las consignas de endurecimiento de penas: "Liberaron a más de 2000 presos, dejaron que los narcos avancen en los barrios, hay un delito cada 3 minutos, el comerciante trabaja detrás de las rejas. Es inaceptable lo que está pasando", sostuvo Santilli. "Tenemos una oportunidad, si nosotros desde Juntos mejoramos nuestra posición en el Senado y evitamos la mayoría del kirchnerismo, si nosotros logramos tener más diputados, es probable que podamos tener en el Congreso construir una agenda donde pongamos arriba de la mesa los temas estructurales y podamos consolidar un país con educación de calidad, que nos permita generar condiciones favorables para crear trabajo genuino", afirmó. Nada dijo sobre el plan -blanqueado por otros integrantes del espacio- de bloquear todas las iniciativas del oficialismo y "no dejarlos gobernar".

Una de las preocupaciones que viene surgiendo en las mediciones del PRO es que muchas personas que no fueron a votar en las PASO dicen que lo harán en noviembre y que una buena cantidad podría hacerlo por el Frente de Todos. Por eso, Santilli buscó reforzar la idea de que hay que ir a votar sí o sí. "Vamos a consolidar la elección de septiembre en noviembre", remarcó.



"Los argentinos nos dimos cuenta que no estamos condenados al fracaso, que unidos podemos generar un nuevo clima época, un nuevo país y, por eso, creo que esta elección va a ser aún más contundente a nuestro favor", aventuró Facundo Manes. "No solo que vamos a ganar sino que vamos a empezar a transformar la Argentina. Algo que merecemos desde hace décadas", remarcó. "Vienen tiempos difíciles pero por suerte tenemos una oposición seria. Una oposición que quiere la gobernabilidad, una oposición que va ayudar al gobierno a terminar su mandato. Esta oposición cada vez está más madura y cada vez más responsable", se autopercibió el neurocientífico. "Yo tengo mi génesis, mi ADN radical como ustedes saben y muchas veces sufrimos oposiciones irresponsables, por suerte hay una oposición muy responsable en este momento", aseguro.

En tanto, Larreta compartió una actividad del intendente Jorge Macri en Junin, en la que también estuvo el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, quien ahora está del lado Manes de la vida y hace poco se pronunció contra la estrategia propuesta por Vidal de ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Por su parte, Larreta completó el diagnóstico de Santilli sobre la seguridad: "No solo no hay coordinación en materia de seguridad si no que se pelean por la prensa. No hay una lucha firme sobre la inseguridad y el narcotrafico, esta es una de las razones por la que la gente dijo BASTA".

"El Gobierno nacional tiene que hacerse cargo de los problemas, no describirlos ni echar culpas", consideró Jorge Macri, que se pronunció contra el control de precios: "Nos piden a los intendentes que nos hagamos cargo de la inflación y no se resuelve persiguiendo a los comerciantes. Creen que apretandolos con militancia la inflación va a desaparecer". Larreta y Jorge Macri mostraron buena sintonía, aunque el intendente de Vicente López aún no le dio el sí a una propuesta de Larreta para que integre el gabinete porteño con un área dedicada al AMBA.