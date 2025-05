La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó esta mañana el paro de colectivos del martes 6 de mayo. Horas antes de la reunión que el gremio, los empresarios y el Gobierno mantendrán en esta tarde, desde el sindicato confirmaron que la medida de fuerza sigue en pie y que los esfuerzos por desactivarlo será vanos: "No va a haber ningún tipo de acuerdo".

Así lo afirmó este lunes el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, quien remarcó que "el paro está confirmado para mañana". En este sentido, descartó que en la reunión que se va a llevar a cabo a las 14 hs entre funcionarios de la Secretaría de Trabajo, representantes de las empresas y el gremio que nuclea a los choferes de colectivos se pueda encontrar una solución para destrabar el conflicto.

"El paro está cantado. No hay una razón para que nosotros lo levantemos", señaló en declaraciones a Urbana Play. Según dijo, las posibilidades de que la medida de fuerza no se lleve a cabo son nulas. "No tengan ninguna esperanza porque la política del Gobierno es mantener el 1% de inflación para homologar" las paritarias y "entonces no va a haber ningún tipo de acuerdo", explicó.

Paro de colectivos del 6 de mayo: qué reclama la UTA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro nacional de colectivos para el martes 6 de mayo, en reclamo de una mejora salarial y ante la falta de acuerdo con las cámaras empresarias del sector.



El conflicto persiste tras el vencimiento de la conciliación obligatoria. Las cámaras del transporte (FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) ofrecieran tres sumas no remunerativas: $40.000 a pagarse el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio.

La UTA rechazó esa oferta por considerarla insuficiente, y se mantiene firme en su reclamo por un sueldo básico de $1.700.000. Por este motivo, convocó a un paro por 24 horas para el martes 6 de mayo.

Paro de colectivos del 6 de mayo: duración y líneas afectadas

De ratificarse la medida de fuerza tras la reunión que se realizará esta tarde en la secretaría de Trabajo, algo que desde el gremio dan por descontado, este martes 6 de mayo habrá un paro de colectivos por 24 horas.

La medida de fuerza comenzaría a las 00 hs del martes y se extendería hasta las 00 hs del miércoles 7 de mayo.

El paro tendrá alcance nacional y afectará a las empresas de transporte de corta y media distancia.