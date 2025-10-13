Martín Sebastián Palacios, el remisero de 49 años que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba, continúa desaparecido. Este lunes, los investigadores continúan con su búsqueda. La última vez que se supo del chofer fue el 7 de octubre, cuando su celular mostró la última conexión.