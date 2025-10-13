Martín Sebastián Palacios, el remisero de 49 años que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba, continúa desaparecido. Este lunes, los investigadores continúan con su búsqueda. La última vez que se supo del chofer fue el 7 de octubre, cuando su celular mostró la última conexión.
Desaparecido desde el 7 de octubre
Doble femicidio y secuestro: sigue la búsqueda del remisero que trasladó a Laurta a Entre Ríos
El hombre, detenido por el crimen de su expareja y su exsuegra y por el secuestro de su hijo de 5 años, ahora está sospechado también por la desaparición del chofer que lo trasladó.
